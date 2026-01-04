Erzurum kırsalındaki çocuklar Palandöken Kayak Merkezi'nde eğlenceli gün geçirdi

Erzurum'da Aşkale ilçesi kırsalında yaşayan çocuklar, ilk defa gittikleri Palandöken Kayak Merkezi'nde kızakla kayarak eğlenceli gün geçirdi.

Aşkale Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Aşkale Atatürk Borsa İstanbul Yatılı Bölge Okulu'nda eğitim gören 20 çocuk, iş insanı Ferit Kaya'nın destekleriyle Palandöken Kayak Merkezi'ne götürüldü.

Burada teleferiğe binip kayak merkezini gezen çocuklar, daha sonra kızakla kayak yaptı. Etkinliğin ardından çocuklara cağ kebabı ikram edilip çeşitli hediyeler verildi.

Hayatlarında ilk kez Palandöken Kayak Merkezi'ni gören çocuklar, eğlenceli geçen günlerinden dolayı etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Etkinliğe, Aşkale Kaymakamı Emre Oğuztürk ile Aşkale Milli Eğitim Müdürü Kahraman Karalı da katıldı.

Ferit Kaya, yaptığı açıklamada, Erzurum kırsalında yaşayan çocukları Palandöken Kayak Merkezi'ne götürmek için proje başlattığını, geçen hafta Karayazı ve Tekman'dan çocukları kayak merkezine getirdiğini söyledi.