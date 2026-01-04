Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum kırsalındaki çocuklar Palandöken Kayak Merkezi'nde eğlenceli gün geçirdi

        Erzurum'da Aşkale ilçesi kırsalında yaşayan çocuklar, ilk defa gittikleri Palandöken Kayak Merkezi'nde kızakla kayarak eğlenceli gün geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 14:51 Güncelleme: 04.01.2026 - 14:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum kırsalındaki çocuklar Palandöken Kayak Merkezi'nde eğlenceli gün geçirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'da Aşkale ilçesi kırsalında yaşayan çocuklar, ilk defa gittikleri Palandöken Kayak Merkezi'nde kızakla kayarak eğlenceli gün geçirdi.

        Aşkale Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Aşkale Atatürk Borsa İstanbul Yatılı Bölge Okulu'nda eğitim gören 20 çocuk, iş insanı Ferit Kaya'nın destekleriyle Palandöken Kayak Merkezi'ne götürüldü.

        Burada teleferiğe binip kayak merkezini gezen çocuklar, daha sonra kızakla kayak yaptı. Etkinliğin ardından çocuklara cağ kebabı ikram edilip çeşitli hediyeler verildi.

        Hayatlarında ilk kez Palandöken Kayak Merkezi'ni gören çocuklar, eğlenceli geçen günlerinden dolayı etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

        Etkinliğe, Aşkale Kaymakamı Emre Oğuztürk ile Aşkale Milli Eğitim Müdürü Kahraman Karalı da katıldı.

        Ferit Kaya, yaptığı açıklamada, Erzurum kırsalında yaşayan çocukları Palandöken Kayak Merkezi'ne götürmek için proje başlattığını, geçen hafta Karayazı ve Tekman'dan çocukları kayak merkezine getirdiğini söyledi.

        Projeyi 6 yıldır sürdürdüğünü ve bu kapsamda yılda 5 bin çocuğu Erzurum'a getirmeyi hedeflediğini anlatan Kaya, projelerine destek veren Vali Mustafa Çiftçi'ye, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e, kaymakamlara ve milli eğitim müdürlerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Elif Kumal'dan 8 gündür haber yok!
        Elif Kumal'dan 8 gündür haber yok!
        Anne ve 7 yaşındaki kızı ölü bulundu
        Anne ve 7 yaşındaki kızı ölü bulundu
        Uzungöl buz tuttu
        Uzungöl buz tuttu
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        17,4 trilyon dolar değerinde operasyon
        17,4 trilyon dolar değerinde operasyon
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Süper Kupa'da dev randevu!
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        Maduro'nun eşi neden yakalandı?
        Maduro'nun eşi neden yakalandı?
        Ünlülerin hapishanesinde kalacak
        Ünlülerin hapishanesinde kalacak
        ABD-Venezuela hattındaki son gelişmeler
        ABD-Venezuela hattındaki son gelişmeler
        Nicolas Maduro kimdir?
        Nicolas Maduro kimdir?
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        "Ramazan ayı resmi tatil olsun"
        "Ramazan ayı resmi tatil olsun"
        Karı kocanın korkunç planı! 
        Karı kocanın korkunç planı! 
        Trump'tan, çip satışlarına engel!
        Trump'tan, çip satışlarına engel!
        "Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz!"
        "Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz!"
        Motokurye sürüklendi, 5 araca çarptı
        Motokurye sürüklendi, 5 araca çarptı
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        Sosyal medyanın karanlık yüzü
        Sosyal medyanın karanlık yüzü

        Benzer Haberler

        Aşkale'de trafik kazası Tamir ettiği araç içerisinde sıkışan usta öldü
        Aşkale'de trafik kazası Tamir ettiği araç içerisinde sıkışan usta öldü
        Erzurum'da renkler köprüsü: Baba ve kız aynı sahnede
        Erzurum'da renkler köprüsü: Baba ve kız aynı sahnede
        Seyir halindeki otomobil yandı
        Seyir halindeki otomobil yandı
        Dolunayın görüntüsü büyüledi
        Dolunayın görüntüsü büyüledi
        Aşkale'de dondurucu soğuklara rağmen hayat devam ediyor: Çocuklar -30'da ka...
        Aşkale'de dondurucu soğuklara rağmen hayat devam ediyor: Çocuklar -30'da ka...
        Palandöken'de kayak coşkusu Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı kayak merkezi...
        Palandöken'de kayak coşkusu Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı kayak merkezi...