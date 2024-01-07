Erzurum'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Erzurum'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi yaralandı.

Erzincan Kapı Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan B.A, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis kavgaya karışan şüphelileri gözaltına aldı.

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