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        Erzurum'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Erzurum'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 19:09 Güncelleme: 07.01.2024 - 19:28
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        Erzurum'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Erzurum'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi yaralandı.

        Erzincan Kapı Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan B.A, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Polis kavgaya karışan şüphelileri gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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