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        Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı

        Türkiye'nin, dünyada adını duyurmuş önemli kış turizm noktalarından Palandöken Kayak Merkezi, hafta sonunda çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 14:08 Güncelleme: 07.01.2024 - 14:42
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        Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı
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        Türkiye'nin, dünyada adını duyurmuş önemli kış turizm noktalarından Palandöken Kayak Merkezi, hafta sonunda çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

        Havalimanına 20, kent merkezine ise 4 kilometre uzaklığıyla misafirlerine kolay ulaşım imkanı sunan kayak merkezinde, yoğunluk oluştu.

        Hafta sonu tatilini Palandöken'de geçirmek isteyen aileler çocuklarıyla kızağa bindi, yerli ve yabancı turistler kayak ile snowboard yaparak eğlenceli vakit geçirdi.

        Kayakseverlerden Mecit Çorak, AA muhabirine, Palandöken'de kayak yapmanın çok keyifli ve ayrıcalıklı olduğunu söyledi.

        Palandöken'de bulunduğu için çok şanslı olduğunu ifade eden Çorak, "Hafta sonu ve hafta içi Palandöken'de çok güzel vakit geçiriyoruz. Kar kalınlığı ve kalitesi çok güzel, tüm kayak severleri, snowbord sporunu yapmak isteyenleri buraya bekliyoruz. Bu güzelliği kaçırmayın." dedi.

        Ayşe Özeren de "Bugün hava çok güzeldi biz de kızımla kayağa geldik. Palandöken bu konuda çok iyi, çok uzun bir piste sahip ve kayak yapmaktan çok mutluyuz." diye konuştu.

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