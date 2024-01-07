Cengiz Ünder şov: Valencia'nın rekoruna ortak oldu!
Fenerbahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor karşısında adeta resital sundu. Kariyerinde ilk kez hat-trick yapan millî futbolcu, Enner Valencia'nın rekoruna da ortak oldu. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Cengiz Ünder son dönemdeki performansıyla büyük beğeni kazanıyor.
Uzun süreli sakatlığının ardından ilk 11 başladığı Kayserispor maçında 1 gol 1 asistle yapan Cengiz galibiyette önemli rol oynamıştı.
GOLLERİNE DEVAM EDİYOR
Cengiz, yine ilk 11 başladığı İstanbulspor maçının 6. dakikasında yaklaşık 30 metreden çarpıcı bir gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın ilerleyen bölümünde 1 gol daha atan Cengiz, ilk yarı bitmeden uzak mesafeden bir gol attı ve ilk devreyi hat-trick yaparak kapattı ve kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı.
İkinci yarıya da hızlı devam eden Cengiz Ünder, maçın 46. dakikasında Szymanski'den aldığı pasla sağ çaprazdan topu ağlara gönderdi ve aynı maçta 4 gol atarak kariyerinde bir ilk yaşadı.
VALENCIA'YA ORTAK OLDU
Öte yandan Cengiz Ünder, geçtiğimiz sezonun gol kralı Enner Valencia'nın ardından Süper Lig'de bir maçta 4 gol atana ilk futbolcu oldu.
Enner Valencia, 2022-23 sezonunun 21. haftasında Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 5-1 yendiği maçta 4 gol atmıştı.
Fenerbahçe formasıyla ilk maçı olan Samsunspor deplasmanında da kritik bir asist yapan Cengiz, ligde çıktığı 10 maçta 5 gol 2 asiste ulaştı.