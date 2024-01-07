Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Cengiz Ünder şov: Valencia'nın rekoruna ortak oldu! - Fenerbahçe Haberleri

        Cengiz Ünder şov: Valencia'nın rekoruna ortak oldu!

        Fenerbahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor karşısında adeta resital sundu. Kariyerinde ilk kez hat-trick yapan millî futbolcu, Enner Valencia'nın rekoruna da ortak oldu. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2024 - 18:06 Güncelleme: 07.01.2024 - 18:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Cengiz Ünder son dönemdeki performansıyla büyük beğeni kazanıyor.

        2

        Uzun süreli sakatlığının ardından ilk 11 başladığı Kayserispor maçında 1 gol 1 asistle yapan Cengiz galibiyette önemli rol oynamıştı.

        3

        GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

        Cengiz, yine ilk 11 başladığı İstanbulspor maçının 6. dakikasında yaklaşık 30 metreden çarpıcı bir gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın ilerleyen bölümünde 1 gol daha atan Cengiz, ilk yarı bitmeden uzak mesafeden bir gol attı ve ilk devreyi hat-trick yaparak kapattı ve kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı.

        4

        İkinci yarıya da hızlı devam eden Cengiz Ünder, maçın 46. dakikasında Szymanski'den aldığı pasla sağ çaprazdan topu ağlara gönderdi ve aynı maçta 4 gol atarak kariyerinde bir ilk yaşadı.

        5

        VALENCIA'YA ORTAK OLDU

        Öte yandan Cengiz Ünder, geçtiğimiz sezonun gol kralı Enner Valencia'nın ardından Süper Lig'de bir maçta 4 gol atana ilk futbolcu oldu.

        6

        Enner Valencia, 2022-23 sezonunun 21. haftasında Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 5-1 yendiği maçta 4 gol atmıştı.

        7

        Fenerbahçe formasıyla ilk maçı olan Samsunspor deplasmanında da kritik bir asist yapan Cengiz, ligde çıktığı 10 maçta 5 gol 2 asiste ulaştı.

        8
        9
        10
        11
        12
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı
        AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum
        AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum
        Cengiz'le Fener alayı!
        Cengiz'le Fener alayı!
        Ünlü sanatçı vefat etti
        Ünlü sanatçı vefat etti
        Galatasaray'ın 11'i belli oldu!
        Galatasaray'ın 11'i belli oldu!
        Norveç'te toplu katliam suçlusu hükümete dava açtı
        Norveç'te toplu katliam suçlusu hükümete dava açtı
        İspanyollar, Arda Güler'i konuşuyor!
        İspanyollar, Arda Güler'i konuşuyor!
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        Ankara'dan gittiği Düzce'de cesedi bulundu
        Ankara'dan gittiği Düzce'de cesedi bulundu
        Dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi
        Dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi
        Birbirlerini sildiler
        Birbirlerini sildiler
        Aman dikkat! Rota değiştirdi!
        Aman dikkat! Rota değiştirdi!
        Mezar ev vahşetini sokaktaki 3 kelime çözdü!
        Mezar ev vahşetini sokaktaki 3 kelime çözdü!
        Passolig bir yıl daha devam edecek!
        Passolig bir yıl daha devam edecek!
        ABD'de 171 Boeing uçakları incelemede!
        ABD'de 171 Boeing uçakları incelemede!
        90 yaşındaki kadın 5 gün sonra enkazdan kurtuldu
        90 yaşındaki kadın 5 gün sonra enkazdan kurtuldu
        Kahreden yangın! 2 çocuk hayatını kaybetti
        Kahreden yangın! 2 çocuk hayatını kaybetti
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        "Bir kadın hikâyesinin parçası oldum"
        "Bir kadın hikâyesinin parçası oldum"
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'