Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Norveç'te 2011'de toplu katliam yapan Breivik, Norveç hükümetine tekrar dava açtı

        Norveç'te 2011'de toplu katliam yapan Breivik, Norveç hükümetine tekrar dava açtı

        Norveç'te 2011'de çoğu çocuk 77 kişiyi öldürdüğü için 21 yıl hapis cezasına çarptırılan Anders Behring Breivik, insan haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle hükümete bir kez daha dava açtı.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 07.01.2024 - 16:59 Güncelleme: 07.01.2024 - 16:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Breivik, 2012'den bu yana hücre hapsinde tutulduğu, cezası süresince diğer mahkumlarla teması bulunmadığı ve bunun insan hakları ihlali olduğu gerekçesiyle Norveç hükümetini tekrar dava etti.

        2

        Norveç'te hücre hapsindeki Breivik'in kaldığı iki katlı binada mutfak, yemek odası, Xbox oyun sistemi bulunan televizyon odası, birçok sandalye, Eyfel Kulesi tablosu, spor odası ve 3 muhabbet kuşu bulunuyor.

        3

        Breivik'in avukatı Oystein Storrvik, müvekkilinin dışarıdan birisiyle "anlamlı ilişkiler" kurmasının imkansız olduğunu ve Breivik'in mektup göndermesinin engellenmesinin insan haklarının bir başka ihlali olduğunu savundu.

        Breivik'in davasının 8 Ocak'ta, Ringerike'deki hapishanenin spor salonunda görülmesi bekleniyor.

        4

        "İNSAN HAKLARININ İHLALİ GEREKÇESİYLE DAVALARI"

        Breivik'in avukatı Oystein Storrvik, Breivik'in 2012'den bu yana hücre hapsinde tutulduğunu ve cezası süresince diğer mahkumlarla teması olmadığını, bunun insan hakları ihlali olduğunu savunmuştu.

        5

        ISLAH OLDUĞUNA DAİR KANIT BULUNAMADI

        Storrvik, Adalet Bakanlığına 2022'de bildiri göndererek Breivik'in tecridine son vermek için Norveç hükümetine dava açmış ancak Breivik'in "ıslah olduğuna" dair kanıt bulunmadığına karar verilmişti.

        6

        Breivik, 2015'te Norveç devleti aleyhine açtığı davada, cezasını çektiği hapishane koşullarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. ve 8. maddelerine aykırı olduğunu savunmuştu.

        7

        Şikayeti değerlendiren Oslo yerel mahkemesi, Breivik'in özel hücresindeki şartların "insanlık dışı veya onur kırıcı" olduğuna, Norveç hükümetinin Breivik'e yaklaşık 33 bin avro ödemesine hükmetmişti.

        Hükümet ise karara itiraz ederek bir üst mahkeme olan Norveç Yüksek İstinaf Mahkemesine başvurmuştu. Mahkeme Breivik'in haklarının ihlal edilmediğine karar vermişti.

        8

        Breivik, ülkesindeki iç hukuk yollarının tüketilmesinin ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvurmuştu.

        AİHM tutukluluk koşullarının insan haklarını ihlal ettiği iddiasıyla yaptığı başvuruyu 2018'de reddetmişti.

        9

        Breivik'in Haziran 2011'de hükümet binalarının bulunduğu bölgede düzenlediği bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmişti. Breivik, bundan 2 saat sonra da Sosyal Demokrat Parti gençlik örgütünün Utoya Adası'ndaki yaz kampında etrafa rastgele ateş açarak 69 kişiyi katletmişti.

        Breivik, Norveç'teki en yüksek ceza olan 21 yıl hapse mahkum edilmişti.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #NORVEÇ
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı
        AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum
        AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum
        Art arda goller!
        Art arda goller!
        Ankara'dan gittiği Düzce'de cesedi bulundu
        Ankara'dan gittiği Düzce'de cesedi bulundu
        Ünlü sanatçı vefat etti
        Ünlü sanatçı vefat etti
        İspanyollar, Arda Güler'i konuşuyor!
        İspanyollar, Arda Güler'i konuşuyor!
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        Dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi
        Dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi
        Birbirlerini sildiler
        Birbirlerini sildiler
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        90 yaşındaki kadın 5 gün sonra enkazdan kurtuldu
        90 yaşındaki kadın 5 gün sonra enkazdan kurtuldu
        Aman dikkat! Rota değiştirdi!
        Aman dikkat! Rota değiştirdi!
        Mezar ev vahşetini sokaktaki 3 kelime çözdü!
        Mezar ev vahşetini sokaktaki 3 kelime çözdü!
        Passolig bir yıl daha devam edecek!
        Passolig bir yıl daha devam edecek!
        Kahreden yangın! 2 çocuk hayatını kaybetti
        Kahreden yangın! 2 çocuk hayatını kaybetti
        ABD'de 171 Boeing uçakları incelemede!
        ABD'de 171 Boeing uçakları incelemede!
        "Bir kadın hikâyesinin parçası oldum"
        "Bir kadın hikâyesinin parçası oldum"
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        Konuşkan bir ailede yaşayan çocuk daha şanslı!
        Konuşkan bir ailede yaşayan çocuk daha şanslı!
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'