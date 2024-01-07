Haberler Dünya Norveç'te 2011'de toplu katliam yapan Breivik, Norveç hükümetine tekrar dava açtı

Norveç'te 2011'de toplu katliam yapan Breivik, Norveç hükümetine tekrar dava açtı Norveç'te 2011'de çoğu çocuk 77 kişiyi öldürdüğü için 21 yıl hapis cezasına çarptırılan Anders Behring Breivik, insan haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle hükümete bir kez daha dava açtı. AA / Habertürk Giriş: 07.01.2024 - 16:59 Güncelleme: 07.01.2024 - 16:59 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Breivik, 2012'den bu yana hücre hapsinde tutulduğu, cezası süresince diğer mahkumlarla teması bulunmadığı ve bunun insan hakları ihlali olduğu gerekçesiyle Norveç hükümetini tekrar dava etti.

2 Şurada Paylaş!







Norveç'te hücre hapsindeki Breivik'in kaldığı iki katlı binada mutfak, yemek odası, Xbox oyun sistemi bulunan televizyon odası, birçok sandalye, Eyfel Kulesi tablosu, spor odası ve 3 muhabbet kuşu bulunuyor.