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        Erzurum Valisi Çiftçi, Hınıs ve Tekman'ı ziyaret etti

        Erzurum Valisi Mustafa Çifti, Hınıs ve Tekman ilçelerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 10:52 Güncelleme: 07.01.2024 - 10:52
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        Erzurum Valisi Çiftçi, Hınıs ve Tekman'ı ziyaret etti
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        Erzurum Valisi Mustafa Çifti, Hınıs ve Tekman ilçelerini ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hınıs ilçesinde, ilk olarak kaymakamlık binasına giden Vali Çiftçi, Kaymakam Hamza İnam'dan ilçede yürütülen çalışmalar hakkında brifing aldı.

        Daha sonra Aile Destek Merkezi'nde minik öğrencilerle bir araya gelen Çiftçi, kadınların yapmış olduğu el işlemelerini inceleyerek 27 kursiyerin 3 ay boyunca düzenli olarak Kur'an-ı Kerim öğrendiği sınıfları gezdi.

        İlçede, esnaf ziyaretinde bulunan Çiftçi, İlçe Belediye Başkanı Serdal Şan’dan ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Tekman ilçesinde de Vali Çiftçi, İlçe Müftülüğüne bağlı Ali Şeker Yatılı Kur’an Kursu binası ve çevre düzenlemesi ile Hükümet Konağı'nın taşınacağı binayı inceledi.

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