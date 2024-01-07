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        "Erzurumlu Aşık Ruhani" hayatını kaybetti

        Asırladır süre gelen aşıklık geleneğinin yaşayan hazinelerinden "Erzurumlu Aşık Ruhani" mahlaslı Mustafa Temel, 93 yaşında hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 10:01 Güncelleme: 07.01.2024 - 10:01
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        "Erzurumlu Aşık Ruhani" hayatını kaybetti
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        Asırladır süre gelen aşıklık geleneğinin yaşayan hazinelerinden "Erzurumlu Aşık Ruhani" mahlaslı Mustafa Temel, 93 yaşında hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları yaşayan Temel, akşam saatlerinde evinde vefat etti.

        Ömrünün son günlerine kadar aşıklık geleneğinin yaşatılması için mücadele veren Temel için 1931'de dünyaya geldiği Tortum ilçesinde, ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlenecek.

        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Aşıklık geleneğinin kadim hazinesi Aşık Mustafa Ruhani üstadımızın vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Şehrimizin asırlık geleneğine nadide eserler bırakan değerli üstadımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin, cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın." ifadelerini kullandı.

        Anadolu'nun kadim geleneği olan aşıklık ile henüz 9-10 yaşlarında tanışan ve ilk eserlerini, dünyaya geldiği Tortum ilçesine bağlı Çamlıca köyünde veren Temel, ilki Kars olmak üzere yurt içinde 66 şehirde konser verdi.

        Temel, biri Yunus Emre Sevgi Yılı'nda olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığının görevlendirmesiyle Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa'ya turneye gitti.

        Görme engelli Temel, geleneğin en önemli isimlerinden olmayı başarmış ve birçok aşık yetiştirmişti.

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