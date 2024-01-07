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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ahmet Selim Kul yazdı: Geçen yıldan ders çıkarılmış - Fenerbahçe Haberleri

        Ahmet Selim Kul yazdı: Geçen yıldan ders çıkarılmış

        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in 4 golle yıldızlaştığı maçta deplasmanda İstanbulspor'u 5-1 mağlup etti. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'nin İstanbulspor galibiyetini değerlendirdi

        ahmetselimkul@haberturk.com
        Giriş: 07.01.2024 - 18:20 Güncelleme: 07.01.2024 - 18:20
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        Geçen yıldan ders çıkarılmış!
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        İstanbulspor ligin açık ara düşmeye en yakın takımı ve üzerilerinde taraftar baskısı yok…

        Olimpiyat Stadı’nda oynanan herhangi bir maçta tribünler tamamen dolu değilse futbol oynamak için uygun bir atmosfer oluşmuyor…

        Fenerbahçe’de aynı anda 4 tane ilk 11 oyuncusu eksikti. Bunların 3’ü defans bölgesinde ve biri de hem takımın hem de ligin en iyi orta sahası olan Fred…

        Süper Kupa maçında yaşananlar sebebiyle futbolcular ister istemez mental açıdan olumsuz etkilendiler ve futbol dışı bir gündem ile muhatap oldular.

        Maç öncesinde kadro kalitesi farkı ve ligdeki durumlara baktığımızda Fenerbahçe için çok ama çok kolay gözüken maçı ummadığınız anda kabusa çevirebilecek 4 madde ile yazıya başladım. Fenerbahçe çok değil 1 yıl önce benzer durum ve güçteki rakiplerine puan kaybederek bu kabusu yaşamıştı.

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        TARAFTAR TAKIMA İNANIYOR

        Ama takımın kurumsal hafızası da taraftar da bu kabustan ders çıkarmış olacak ki Fenerbahçe 10. dakika ile gol yediği 32. dakika arası dışında rakibine karşı gereken motivasyon ve disiplinle oynadı

        Taraftar da takıma ayak uydurmuştu. Son yıllarda Olimpiyat Stadı’nda hiçbir zaman güçlü bir görüntü veremeyen Fenerbahçeliler takıma inandıklarını ve bu maça ciddiyetle yaklaştıklarını kendilerine ayrılan yaklaşık 25 bin bileti tamamen tüketerek ortaya koydular.

        Taraftar da takım da işi ciddiye alınca Fenerbahçe beklenen gibi bir maç çıkardı ve rakibini kolayca yenebildi.

        CENGİZ ÜNDER ŞOV

        Normalde maçların ardından bir yıldız belirlemek yerine en iyi oynayan 3-4 oyuncuyu vurgulamaya çalışsam da bugün Cengiz Ünder dışında bir oyuncuya ekstra parantez açmak mümkün değil. Yaptığı basit hata sebebiyle maça getirdiği 2 dakikalık heyecan dahil hatırlanacak bir solo performans sergiledi. Rakip zayıf da olsa güzel gol güzel goldür ve futbolcuya özgüven kazandırır. Cengiz özgüvenini arttırırken gözlerimizin pasını da sildi.

        Elbette yüksek maliyeti sebebiyle kolay kolay beğenilecek bir durumda olmayacak ama Cengiz çok az şans bulmasına rağmen şimdiden 3 deplasmanda (Samsunspor, Kayserispor, İstanbulspor) kilit açtı ve takımına maçı getirdi. İrfan ile rekabetinden Fenerbahçe şu ana kadar çok fayda çıkardı. Bu faydayı sürdürebilmek önemli.

        Son cümle de Mert Müldür için… Böyle bir maçla 11’e girmesi onun için iyi oldu. Asisti çok şıktı. Ben potansiyel ve toplam yapabilecekleri olarak Osayi-Samuel’in önünde olduğunu düşünüyorum. Üstüne koyabilirse formayı bırakmayacaktır

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