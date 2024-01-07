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        Haberler Gündem 3. Sayfa İlker Er'in Ankara'dan gittiği Düzce'de cesedi bulundu

        İlker Er'in Ankara'dan gittiği Düzce'de cesedi bulundu

        Ankara'dan Düzce'ye giden 38 yaşındaki İlker Er'in cansız bedeni Akçakoca ilçesindeki Çuhalı Plajı'nda kıyıya vurmuş halde bulundu. Er'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 16:53 Güncelleme: 07.01.2024 - 16:54
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        Ankara'dan gittiği Düzce'de cesedi bulundu
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        Düzce'ye Ankara'dan gelen İlker Er'in (38), kıyıya vurmuş cesedi bulundu.

        Akçakoca ilçesi Çuhalı Plajı'nda kıyıya vurmuş kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

        Bölgeye polis, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kıyıya vuran kişinin öldüğü belirlendi.

        Ekipler, cesedin İlker Er'e ait olduğunu, Ankara'dan Akçakoca'ya geldiğini tespit etti.

        Cenaze otopsi için Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #düzce
        #Akçakoca
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