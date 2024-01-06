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        Erzurum'da sağlık çalışanları, Filistin için "sessiz yürüyüş" yaptı

        Erzurum'da sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla düzenledikleri "sessiz yürüyüş" eylemlerini bu hafta da sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 17:18 Güncelleme: 06.01.2024 - 17:18
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        Erzurum'da sağlık çalışanları, Filistin için "sessiz yürüyüş" yaptı
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        Erzurum'da sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla düzenledikleri "sessiz yürüyüş" eylemlerini bu hafta da sürdürdü.

        İsmail Saib Sencer Halk Kütüphanesi önünde bir araya gelen doktor, sağlık personeli ve tıp fakültesi öğrencileri, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla, İsrail aleyhine döviz ve pankartlarla MNG AVM'ye yürüdü.

        Yürüyüş, ABD menşeli bir kahve zinciri önünde tamamlandı. Burada grup adına açıklama yapan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi Hatice Kuzeytemiz, 22-23 Aralık'ta Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerler için Allah'tan rahmet diledi.

        Yürüyüşün 8. haftasında yaklaşık 45 ilde devam ettiğini dile getiren Kuzeytemiz, "Gündemden düşürülmeye çalışılsa da kimileri için sıradan hale gelse de Gazze'de ambargo ve katliamlar hız kesmeden devam ediyor. Bizler ilk günkü öfke ve acımızı diri tutmak için sözün tükendiği yerde sessiz yürüyüşümüzle farkındalık oluşturmaya devam ediyoruz. 75 yıldır süregelen İsrail'in zulmünü görmezden gelip uyuyan dünya, 7 Ekim'den sonra inanılmaz boyutlara ulaşan katliamların sesleriyle nihayet derin uykusundan uyanmaya başladı." diye konuştu.

        Kuzeytemiz, Gazzeli sağlık çalışanlarının zulme rağmen görevlerini başarıyla sürdürdüğünü vurgulayarak şunları kaydetti:

        "Gazzeliler açlık, susuzluk ve salgın hastalıklarla karşı karşıya kalmışlardır. Gazze'de sağlık sistemi çökme aşamasına gelmiştir. Faaliyetlerine devam etmeye çalışan hastanelerde de artık yeterli ekipman, yatak, ilaç ve medikal malzeme kalmamıştır. Açıklanan rakamlara göre 7 binden fazla kişi de kayıptır. Nereye götürüldükleri, nelere maruz bırakıldıkları meçhuldür. Terörist İsrail, Filistinlilerin ölülerini dahi kaçırmış ve ölülerin organlarını çaldıktan sonra alay edercesine Filistinlilere geri vermiştir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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