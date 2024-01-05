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        Sokak köpeklerinin saldırdığı 8 yaşındaki Ela´nın kulağı koptu

        ERZURUM'da arkadaşı ile okuldan çıkıp evlerine giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Ela Sarıtaş´ın kulağının bir kısmı koptu, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 17:52 Güncelleme: 05.01.2024 - 17:55
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        Sokak köpeklerinin saldırdığı 8 yaşındaki Ela´nın kulağı koptu
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        ERZURUM'da arkadaşı ile okuldan çıkıp evlerine giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Ela Sarıtaş´ın kulağının bir kısmı koptu, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

        Tekman ilçesi Toptepe Mahallesi'nde yaşayan Müjde- Yunus Sarıtaş çiftinin 4 çocuğundan en büyüğü Ela Sarıtaş, okuldan çıkıp bir arkadaşı ile evine giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Arkadaşının kaçarak kurtulduğu saldırıda kanlar içinde kalan Sarıtaş'ı yoldan geçen 14 yaşındaki kız çocuğu kurtardı. Köpekleri uzaklaştıran kız, daha sonra Sarıtaş'ı evine götürdü. Yunus Sarıtaş, kızını hemen Tekman Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan küçük Ela, sevk edildiği Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

        Kızını kanlar içinde görmenin zor bir durum olduğunu söyleyen Yunus Sarıtaş, "Kızım saat 14.30 gibi okuldan çıkıp bir arkadaşı ile yürüyerek eve geliyormuş. Benim ev, köyün yaklaşık 1 kilometre dışında. Yolda köpekler kızım ve arkadaşına saldırıyor. Arkadaşı kaçıp kurtulurken köpekler kızımı adeta parçalamışlar. Tesadüfen yoldan geçen 14 yaşındaki bir kız çocuğu Ela'yı köpeklerden kurtarmış. Eve getirdiğinde kanlar içindeydi. Hemen hastaneye götürdüm. Allah kızımı bize bağışladı. Köpeklerin ısırması nedeniyle kızımın sol kulağının üstü kopmuş, Başına ve vücudunun değişik yerlerine dikiş attılar. Çok zor bir durum" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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