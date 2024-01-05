TÜRSAB Bölge Başkanı Şenol'dan İran Erzurum Başkonsolosluğuna taziye ziyareti

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kuzeydoğu Anadolu Bölge Başkanı Nuh Şenol, İran'ın Kirman eyaletindeki terör saldırısında hayatını kaybedenler için İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosluğuna taziye ziyaretinde bulundu.

Şenol, ziyarette Başkonsolos Mohammad Ebrahimi'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Saldırıdan üzüntü duyduklarını belirten Şenol, "İran'da gerçekleştirilen menfur terör saldırılarından derin üzüntü duyduk. Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimizi iletmek üzere heyetimizle taziye ziyaretinde bulunduk. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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