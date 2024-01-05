Erzurum'da "Başıboş Köpekler Sorununa Bilimsel Bakış" paneli yapıldı

Erzurum'da, Atatürk Üniversitesince "Başıboş Köpekler Sorununa Bilimsel Bakış" paneli düzenlendi.

Üniversite yerleşkesindeki Kültür Merkezi Mavi Salon'unda Prof. Dr. Besim Yıldırım moderatörlüğünde düzenlenen panelde, Prof. Dr. Nilüfer Sabuncuoğlu, Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök ve Prof. Dr. Sinan Öge ile Doç. Dr. Zahide Koşan katılımcılara başıboş köpek sorununu anlattı.

Sabuncuoğlu, hayvanlarla insanların ilişkisinin milattan önce başladığını ve gelişmiş ülkelerde 1870'lerden sonra köpeklerin sahipli, kıymetli, sağlıklı ve dışarıda kesinlikle bağlı durumda olduğunu söyledi.

Gelişmiş ülkelerin gündeminde başıboş köpeklerin olmadığını anlatah Sabuncuoğlu, "1870'lerden sonra Avrupa'da başlayan başıboş köpeğin halk sağlığına ve güvenliğine tehdit oluşturması dolayısıyla başıboşluğun yasaklanması 1932'de Atatürk'ün yayınladığı bir kararnameyle Türkiye'de de geçerli oldu. Atatürk resmi gazetede yayımlanan kararla başıboş köpeklere son verip, itlaf edilmesine karar verdi ve sahipli köpeklere kurallar getirildi." diye konuştu.

Türkiye, Romanya ve Hindistan'da 2004'de başıboş köpeklerin kısırlaştırılarak sokaklara bırakıldığını ifade eden Sabuncuoğlu, şunları söyledi:

"Sahipsiz köpekler toplanıp gereken kontrollerinden sonra tekrar sokaklara bırakılmaya başlandı.Türkiye'deki 2 bin 700 hayvansever derneğe, 2004'de 'hayvanları tamamıyla insani ve vicdani sebeple barındırmak ve rehabilite etmek istersen sana hazineden bedava arazi veriyorum ve orada barınak inşa ediyorum. Sen de burada hayvanları topla ve bakımlarını yap. Hayvanlarda burada refah içinde yaşasın.' teklifi sunuldu. 20 yıldır bu teklifi değerlendiren bir örgüt yok. Bu örgütler başıboş köpeği sokakta severler."

Kök ise başıboş köpeğin serbest bırakılan hayvan olduğunu, hayvan haklarıyla ilgili kurallarda insanların incelenmesi gerektiğini belirterek, "Eğer bir insanı öldürtüyorsanız, bir obje niteliğindeki hayvanın hakkından bahsedemezsiniz. Değerler sisteminde en önemli değer insandır. Gazi Meclis'imiz hayvanlarla ilgili bir çalışma yürütmektedir. Devlet, hayvanlarla ilgili kanun çıkarırken paydaşlarla görüşmeli, sokağın sesini duymalıdır. Hayvanları barındırırken çok iyi denetimler yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Panelde Öge, "Dini açıdan insan hayatının değeri ve korunma zorunluluğu", Koşan da "Başıboş köpekler ve halk sağlığı" hakkında sunum yaptı.

Programa öğretmen ve akademisyenler katıldı.