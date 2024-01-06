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        Erzurum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Erzurum'un Aziziye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 00:44 Güncelleme: 06.01.2024 - 00:44
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        Erzurum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Erzurum’un Aziziye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Mesut T’nin kullandığı 06 DJ 145 plakalı otomobil E-80 kara yolu Ilıca istikametindeyken Tarımsal Kalkınma Enstitüsü Müdürlüğü mevkisinde aynı şeritte seyreden Fırat K. idaresindeki 06 CDG 564 plakalı otomobile çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle Fırat K’nin kullandığı otomobil bariyerlere çarparak devrildi, diğer araç da yaklaşık 100 metre ilerideki refüje çarpıp durabildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Fırat K. ve araçtaki Bilen K. ile Gülcemal K, sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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