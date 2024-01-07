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        Galatasaray - Konyaspor maçı CANLI YAYIN

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Icardi, Sanchez ve Oliveira, sarı kart cezalıları Boey ve Torreira ile Afrika Kupası'na giden Ziyech ve Bakambu, Konyaspor maçının kadrosunda yer almıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2024 - 17:44 Güncelleme: 07.01.2024 - 18:07
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        STAT: RAMS Park

        HAKEM: Ali Şansalan

        SAAT: 19.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Kerem Demirbay, Ndombele, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Zaha, Halil Dervişoğlu

        Konyaspor: Deniz, Uğurcan, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Oğulcan, Prip, Cicaldau, Moreno, Nelson Oliveira.

        Ligin geride kalan bölümünde 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 44 puan topladı. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor.

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        TÜMOSAN Konyaspor ise ligde çıktığı maçların 4'ünü kazanırken, 6'sında berabere kaldı ve 7'sini kaybetti. Konya ekibi, topladığı 18 puanla haftaya 16. sırada başladı.

        GALATASARAY'DA EKSİK ÇOK

        Galatasaray'da 7 oyuncu, çeşitli nedenlerle TÜMOSAN Konyaspor maçının kadrosunda yer almıyor.

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        Sakatlıkları bulunan Icardi, Sanchez ve Oliveira, sarı kart cezalıları Boey ve Torreira ile Afrika Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Ziyech ve Bakambu, kadroda yer almayan isimler...

        25 MAÇTIR YENİLMİYOR

        Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 25 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 25 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 23 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

        EVİNDE PUAN KAYBETMEYEN TEK TAKIM

        Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda. Bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 8 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde puan kaybetmedi. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de en iyi savunma yapan takım olarak da dikkati çekiyor.

        Ligde çıktığı 17 maçta 32 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 9 gol gördü. Yaptığı maçların 10'unda kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı oldu.

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