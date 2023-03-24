ESC Tuşu Nedir, Nerede ve Ne İşe Yarar? Klavyede ESC Tuşu Hangisi?

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Ekrana gelen bir pencereyi kapatmak ya da izlenen bir videodan çıkış yapmaya yarayan ESC tuşu; aynı zamanda diğer tuşlarla birlikte kullanıldığında da birtakım kısayollar oluşturmaktadır. Peki, klavyede ESC tuşu hangisi? ESC tuşu nerede? ESC tuşu ile ilgili tüm merak edilenleri sizler için derledik. İşte, tüm detaylar…

ESC Tuşu Nedir?

Klavye tuşları arasında en sık kullanılan tuşlardan bir tanesi olan ESC tuşu; genel olarak ifade etmek gerekirse herhangi bir programdan ya da ekranda yer alan bir pencereden çıkış yapmakta kullanılan bir komut tuşudur. 1960 yılında bilim insanı Bob Berner tarafından icat edilmiş olan ESC tuşu; bu tarihten itibaren bilgisayar klavyelerinde kendine yer bulmaya başlamıştır.

Klavyede ESC Tuşu Hangisi?

ESC tuşu, hem dizüstü bilgisayarlarda hem de masa üstü cihazlarda, klavyelerin en üst ve en sol köşesinde yer almaktadır. F1’den başlayarak F12’ye kadar süren fonksiyon tuşlarının başında yer alan ESC tuşunun altında ise “, é, < tuşu yer almaktadır.

ESC Tuşu Ne İşe Yarar?

Yazımızın başında klavyenin sol üst kısmında yer alan ESC tuşunun, genel olarak bir menüden çıkmaya ya da bilgisayar üzerinde çalışan bir programı kapamaya yaradığından bahsetmiştik. Bu ara başlığımızda ise ESC tuşunun bu şekilde özetlenen görev ve özelliklerini sizler için detaylandırmaya çalışacağız. İşte SC tuşunun görevleri ve özellikleri:

Bilgisayar üzerinde yürütülmekte olan herhangi bir geçerli işlemi iptal eder. İnternet tarayıcıları üzerinde yapılan web sitesi yükleme işlemini iptal eder. Tam ekran modunda gösterilen bir resim ya da videoyu tam ekran modundan, normal ekran moduna çevirir. Açılır olan tüm menüleri kapatır. Oyun oynarken, oyunların ana menüye dönmesini sağlar. İnternet tarayıcısında açılan herhangi bir web sitesinde, ekrana gelen uyarı pencerelerin kapatılmasını sağlar. Tüm bunlara ilave olarak ESC tuşu diğer tuşlarla birlikte kullanıldığı zamanlarda ise farklı kısayollar oluşturmaktadır. Şimdi gelin, bu kısayolların neler olduğunu hep birlikte inceleyelim:

ALT + ESC = Açılmış olan öğeler arasında, açılış sırasına bağlı olarak geçiş yapılmasını sağlar.

CTRL + ESC = Başlat ekranını açar.

CTRL + Shift + ESC = Görev yöneticisi açar.

Windows tuşu + ESC = Açık olan büyüteci kapatır.

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