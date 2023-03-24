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Haberler Teknoloji Shift Tuşu Nedir, Nerede ve Ne İşe Yarar? Klavyede Shift Tuşu Hangisi?
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Shift tuşu nedir, nerede ve ne işe yarar? Klavyede Shift tuşu hangisi?

Shift tuşu, bilgisayar ve mobil akıllı cihazların klavyelerinde yer alan komut tuşlarından bir tanesidir. Tek başına kullanıldığında hiçbir işe yaramayan shift tuşu, klavyede yer alan diğer tuşlarla birlikte kullanıldığında belirli birtakım görevleri yerine getirmektedir. Peki, Shift tuşu nedir? Klavyede Shift tuşu hangisi? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Shift Tuşu Nedir, Nerede ve Ne İşe Yarar? Klavyede Shift Tuşu Hangisi?
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Shift tuşunun ilk akla gelen özelliği Caps Look tuşuna gerek kalmaksızın, büyük harfleri yazmak için kullanılmasıdır. Bir kelime, büyük harf kullanılarak yazılacağı zaman Shift tuşu işe beraber ilgili tuşa basılırsa, o karakter büyük harf olarak yazılmaktadır. Peki, bu bilinen ve ilk akla gelen özelliği dışında Shift tuşu ne işe yarar? Shift tuşu nerede? İşte, tüm detaylar…

Shift Tuşu Nedir?

Shift tuşu, bilgisayar klavyelerinde 2 adet bulunan ve üzerinde bazen yazı, çoğu zamanda yukarıyı gösteren bir ok bulunan komut tuşudur. Tek başına kullanıldığında herhangi bir görev ve özelliği olmayan bu komut tuşu, klavyedeki diğer tuşlarla birlikte kullanıldığında farklı özellik ve görevlere sahip olabilmektedir.

Klavyede Shift Tuşu Hangisi?

Konuya ilgi duyan insanların cevabını en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi de Shift tuşu nerede sorusudur. Bilgisayar klavyelerinde 2 tane bulunan Shift tuşları; klavyelerin sağ ve sol altında yer almaktadır. Klavyelerin sol alt kısmında yer alan Shift tuşu, Ctrl ve Fn tuşlarının üzerine yer alırken; sağ altta yer alan Shift tuşu ise, klavyelerin sağında yer alan Ctrl tuşu veya yön tuşlarının üzerinde konumlanmıştır.

Bilgisayar kullanıcıları tarafından sebebi merak edilen hususlardan bir tanesi de klavyeler üzerinde neden iki tane Shift tuşu olduğudur. Bunun sebebi, kullanım kolaylığıdır. Özellikle on parmak kullanılarak yazılan yazılarda, sağ elle yazılan harfler için sağ tarafta bulunan Shift tuşu; sol elle yazılan harfler için ise sol tarafta bulunan Shift tuşu kullanılır.

Shift Tuşu Ne İşe Yarar?

  1. Shift tuşunun bilinen ve ilk akla gelen özelliği Caps Lock tuşuna ihtiyaç olmaksızın harflerin büyük ya da küçük yazılabilmesidir. Shift tuşuna basarak herhangi bir harfe basılması halinde, eğer o harf küçükse büyük; büyük ise de küçük olarak yazılmaktadır. Shift tuşunun bu görevi, özellikle uzun yazılar yazarken kullanıcılara büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Özellikle bazı kelimelerin ilk harfini büyük yazabilmenin kolay bir yolu olan Shitf tuşu, bu özelliğiyle kullanıcıların her defasında Caps Lock tuşu kullanmasını ve işlerinin yavaşlamasını da engellemektedir.

  2. Shift tuşunun bir diğer önemli özelliği de klavyelerin üst kısmında, fonksiyon tuşlarının hemen altında konumlanmış olan rakam tuşlarının üzerinde yer alan üst karakterlerin yazımında kullanılmasıdır. Bu rakam tuşları tek başlarına kullanıldıklarında üzerinde yer alan sayıları; Shift tuşu işe birlikte kullanıldıklarında ise yazıların üzerinde yer alan ve sembollerle gösterilen üst karakterleri verirler.

  3. Shift tuşunun bir diğer önemli özelliği ise işletim sistemleri ya da yazılımlar üzerinde bir fonksiyonun üretilmesinde kullanılmasıdır. İçinde Windows işletim sistemi bulunan bilgisayarlarda mouse kullanımına gerek kalmadan, Shift tuşu ve yön tuşları ile bir metnin istenilen parçası seçilebilmektedir.

  4. Tüm bunların yanında Shift tuşu diğer tuşlarla birlikte kullanıldığında çeşitli kısayollar da sağlamaktadır. Shift tuşu ile birlikte kullanılan bu kısayollardan öne çıkanları şu şekildedir:

  • Windows tuşu + Shift + Yukarı ok tuşu: Genişliği koruyarak etkin pencereyi ekranın en üstüne kadar büyütür.

  • Windows tuşu + Shift + S: Ekran görüntüsü oluşturur.

  • Ctrl + Shift + Esc: Görev Yöneticisi aracını çalıştırır.

  • Windows tuşu + Shift + Aşağı ok tuşu: Etkin pencereyi görev çubuğundaki bir simge olarak küçültür.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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