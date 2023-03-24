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Haberler Teknoloji F5 Tuşu Nedir, Nerede ve Ne İşe Yarar? Klavyede F5 Tuşu Hangisi?
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F5 tuşu nedir, nerede ve ne işe yarar? Klavyede F5 tuşu hangisi?

Bilgisayar klavyelerin en üst kısmında bulunan, birtakım işlerin daha hızlı yapılmasını sağlayan ve F1’den başlayarak F12’ye kadar süren tuşlara, fonksiyon tuşları adı verilmektedir. Tek başlarına kullanıldıklarından ekran parlaklığını arttıran ya da bilgisayarın ses düzeyini ayarlayan bu tuşlar, Fn tuşu ile birlikte kullanıldığı hallerde de bazı işlemlerin kolayca yapılmasına olanak sağlamaktadırlar. Peki, bu bahsettiğimiz fonksiyon tuşlarından biri olan F5 tuşu nedir? F5 tuşu ne işe yarar? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

F5 Tuşu Nedir, Nerede ve Ne İşe Yarar? Klavyede F5 Tuşu Hangisi?
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Klavye üzerinde bulunan fonksiyon tuşları, BIOS ayarları üzerinden açılıp kapanabilmektedir. Peki, tıpkı diğer fonksiyon tuşları gibi özel bir görevi olan F5 tuşu nerede? Klavyede F5 tuşu hangisi? F5 tuşu ve görevleri hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik. İşte, tüm detaylar…

Klavyede F5 Tuşu Hangisi?

Kullanımı en yaygın fonksiyon tuşlarından biri olan F5 tuşu, klavyenin en üst kısmında, F4 ile F6 fonksiyon tuşlarının arasında yer almaktadır.

F5 Tuşu Ne İşe Yarar?

Klavyelerimizin en üst kısmında yer alan F5 tuşunun da tıpkı diğer fonksiyon tuşları gibi bir takım özel görevleri bulunmaktadır. Şimdi gelin bu görevleri ve F5 tuşunun özelliklerini hep birlikte inceleyelim:

  • Bilgisayar kullanıcıları tarafından en çok kullanılan fonksiyon tuşlarından biri olan F5 tuşu; bütün internet tarayıcılarında, sayfayı yenilemenin kısa yolu olarak kullanılmaktadır.

  • Microsoft Office programlarından olan Word üzerinde bul, değiştir ve git penceresini aktif eder.

  • Bir sunum programı olan Microsoft PowerPoint programında ise sunumu başlatmak için kullanılır.

  • Tüm bunların yanında F5 tuşunun, bilgisayar marka ve modellerine göre değişkenlik gösteren farklı özellik ve görevleri de bulunmaktadır. Ekran parlaklığını azaltıp arttırmak ve ses düzeyini açıp kısmak gibi farklı görevler de F5 tuşunun özellikleri arasında bulunabilmektedir.

F5 fonksiyon tuşunun görevlerini öğrendiğimiz bu noktada diğer fonksiyon tuşlarının görev ve özelliklerinden kısaca bahsetmek yerinde olacaktır. Yazımızın devamında, F1’den F12’ye kadar tüm fonksiyon tuşlarının görevlerini inceleyebilirsiniz:

F1 Tuşu: Bilgisayar üzerinde kullanılan birçok programda yardım menüsünü açan F1 tuşu bazı bilgisayarlarda ise BIOS ayarlarına ulaşmak için kullanılmaktadır.

F2 Tuşu: Windows üzerine var olan seçilmiş bir nesnesin ismini değiştirir. Word üzerinde çalışırken Alt+ Ctrl+F2 kombinasyonuyla belge penceresini açar.

F3 Tuşu: Hem Windows’un kendisinde hem de diğer programlar üzerinde ara ve bul özelliği açar. Word üzerinde ise Shift+F3 kombinasyonu kullanıldığında seçilen yazıyı küçük ya da büyük harf yapar.

F4 Tuşu: İnternet Explorer üzerinde adres çubuğunu açar. Bunun yanı sıra Alt+F4 kombinasyonu Windows üzerine çalışmakta olan programı ya da pencereyi kapatır.

F5 Tuşu: Tüm internet tarayıcılarında açık olan sayfayı yeniden yükler.

F6 Tuşu: İnternet tarayıcılarının tümünde, imleci adres çubuğuna taşımaya yarar. Ayrıca, Ctrl ve Shift tuşlarıyla birlikte kullanıldığı takdirde açık halde bulunan diğer Word belgesini açar.

F7 Tuşu: Microsoft Office programlarında, doküman içindeki yazıları imla ve gramer açısından kontrol eder.

F8 Tuşu: Windows’un açılış menüsünü açmak için kullanılır. Windows güvenli modda açılmak istendiğinde F8 kısayolu ile bu durum gerçekleştirilir.

F9 Tuşu: Microsoft Word üzerine var olan bir belgeyi yeniler. Outlook üzerinde ise e-posta gönderir ve alır.

F10 Tuşu: Bilgisayara üzerindeki menü çubuğunu açmak için kullanılır. Ayrıca Ctrl tuşu ile birlikte kullanılan F10 tuşu, Word’de açık olan pencereyi büyütür.

F11 Tuşu: İnternet tarayıcıları üzerinde tüm ekranı tam ekran moduna çevirir.

F12 Tuşu: Microsoft Word üzerinde farklı kaydet seçeneğini seçer.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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