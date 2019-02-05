İHA'nın haberine göre, olay, sabah saatlerinde Kasımpaşa Evliya Çelebi Caddesi üzerinde bulunan bir otobüs durağının önünde gerçekleşti. İbrahim Ceylan ve eşi Nurcan Ceylan, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakımda tedavi gören oğullarının yanına gitmek üzere yola çıktı. Trafik polisleri, muayenesi olmayan aracı bir süre sonra durdurdu. Oğlunun yoğun bakımda olduğunu söyleyen İbrahim Ceylan, polis ekiplerine tepki göstererek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücü İbrahim Ceylan polis tarafından gözaltına alındı. Hastaneye gitmek isteyen eşi Nurcan Ceylan ise yolda tek başına kalarak gözyaşlarına boğuldu.

“ŞU ANDA BENİM ÇOCUĞUM HASTANEDE YATIYOR"



Duruma tepki gösteren sürücü İbrahim Ceylan, “Burada durduruldum bir trafik memuru tarafından. Dedim ki ‘Şu anda benim çocuğum Samatya Hastanesinde yatıyor. Yoğun bakımda. Tamam aracımın muayenesi yok ama sizden rica ediyorum daha önceki memur arkadaşlar da beni gönderdi. Benim borcum var ödeyemiyorum. Bağlamak istiyorsanız bağlayın.' Ehliyetim de iptal olmak üzere borçlardan dolayı. Beni sinirle tahrik ediyor” şeklinde konuştu.



Polisler tarafından kameraya çekildiğini ve tahrik edildiğini iddia eden Ceylan, sinirlenerek polislere olmayacak şekilde hakaret ettiğini söyledi. Bir anda olay yerine birçok polis ekibinin geldiğini belirten Ceylan, “Sanki terörist yakalamış gibi bütün devletin 20 tane aracını buraya dizdiler. Eşim de yanımda, çocuğum da yoğun bakımda” diyerek isyan etti. Hastanedeki çocuğunun yanına gideceğini vurgulayan İbrahim Ceylan, “Katilsem de ben birini vurmuşsam da buradan bir yere gitmiyorum. Hanımımı aileme teslim edeyim” şeklinde konuştu.

“OĞLUM YOĞUN BAKIMDA, HASTANEYE GİTMEMİZ GEREKİRKEN..."



Eşinin karakola götürülüşünü gözyaşları içinde izleyen Nurcan Ceylan ise “Görmüyor musunuz olanları? Oğlum yoğun bakımda, hastaneye gitmemiz gerekirken bu şekil oldu” dedi.



22 yaşındaki oğlunun kalp zarında iltihap olduğu için yoğum bakımda tedavi gördüğünü söyleyen Ceylan, “Gece yoğun bakıma aldılar. Muayenesi yokmuş galiba aracın. Biz dedik ki bırakın gidelim ama bırakmadılar. Tahrik ettiler eşimi. Ondan sonra bir sürü polis çağırdılar. Boğazına sarıldılar sonra eşim vurmayın falan dedi ama onlar da vurmuyoruz diyorlar bilmiyorum” ifadelerini kullandı.



Yol kenarına oturarak sakinleşmeye çalışan Nurcan Ceylan, ailesinden birilerinin gelip onu alacaklarını söyleyerek bir süre bekledikten sonra olay yerinden ayrıldı.