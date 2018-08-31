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"Bengü de olsan o Trabzon hasırını takacaksın"

Habertürk yazarı Esin Övet, Bengü'nün düğününde yaşananları kaleme aldı. Gecenin yıldızının Beren Saat ve Kenan Doğulu olduğunu söyleyen Övet, Berkay ve Özlem Ada çiftinden ikinci bebek müjdesinin yakın olduğunu ifade etti. Övet, yarıca, "Chloe Loughnan yerinde durmadı hep dans etti" dedi

31.08.2018 - 08:58 | Güncelleme:

Malumunuz son yıllarda o kadar çok sosyetik düğünler yapılıyor ki, özünümüzden çıkmış uçuşa geçmiştik ki, Bengü bize “Durun” dedi.

Hatta taktı koluna Trabzon hasırı geçti karşımıza.

Sosyal medya ahalisi de başladı, “Bengü de olsan o Trabzon hasırını takacaksın”, “Oh be sonunda tam bir Türk işi düğün, gelin”, “Gelinsen o hasır takılacak”, “Hasır bileklikler takılmış işte düğün budur”, “Bengü gelin gibi gelin olmuş” diye diye twit  atmaya.

Gerçekten son yıllarda gördüğüm en güzel düğünlerden biriydi.

Ve bizden bir düğündü.

Sade, şık, kasıntısız, görgüsüzlükten uzak, abartıdan tamamen uzak, huzurlu ve tam kıvamında.

İnsan sayısı olması gibiydi. Ne çok fazla, ne çok az.

Tam düğün gibi bir düğündü.

Bengü tam gelin gibi bir gelindi.

Kenan Doğulu, Eda Güzelcik, Revna Demirören, Beliz Şen, Fatih Narin, Fatih Kıral’in nikah şahitliğinde yapılan tören sonrasında çift tek tek masaları dolaştı.

Keselere altınlar toplandı.

Sonrasında horonlar tepildi, halaylar çekildi.

Kenan Doğulu, Bengü için sahneye çıkıp “Gel gelinim gönlüme gel”i söyledi.

Unutulmaz dakikalar yaşattı.

Bengü “Ustam” diyerek Kenan Doğulu’ya teşekkür edip “Bugün gözyaşlarımı tutmaya çalıştım ama ilk kez tutamayacağım” diyerek ağladı.



Serdar Ortaç’lı, Berkay’lı, Ziynet Sali'li, Ece Seçkin’li bol ünlülü bir düğündü.

Ve gerçekten uzun süredir gördüğüm en keyifli en güzel düğünlerden biri oldu.

Saatler 02:30’u gösterdiğinde insanlar pistte hala dans ediyordu.

Hiç kimse yerinde bir saniye bile oturmadı.

Gecenin yıldızı Beren ve Kenan’dı

Düğünün yıldızı tabii ki gelin ve damattı ama onlardan sonra kesinlikle Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti geliyordu.
İkisi de etrafa enerji yaydı. Bir saniye bile oturmadan dans edip eğlendiler.



Beren Saat gülücükleriyle herkesi kendine hayran bıraktı. Kenan Doğulu dostları ile dans edip Bengü’nün bu mutlu gününde gecenin sonuna kadar onu yalnız bırakmadı.

İkinci çocuk için haber veririz yakında

Gecenin ikinci yıldızı bana göre Berkay ve Özlem çiftiydi. İkili de hiç yerinde oturmadı. Ortama ayak uydurup sürekli dans ettiler.

Enerjileri ile ilgi odağı oldular. Özlem, kızı Arya’yı dünyaya getirdikten sonra forma girip zayıflamış fıstık gibi olmuş. Bana “İkinci çocuk için hazırlık yapıyorum” dedi.

Berkay’da “Yakında ikinci bebek müjdesini vereceğiz inşallah” dedi.

Arya bebeğe kardeş gelecek. Berkay ve Özlem çiftinden ikinci bebek müjdesi yakındır.

Bu arada Berkay’ın 3 Eylül’de Harbiye Açıkhava Konseri var unutmayın…

Ajandanıza not edin derim.



Geceden notlar

-Serdar Ortaç gece boyunca yerinden kalkıp dans etmedi. Ama eşi Chloe Loughnan yerinde durmadı hep dans etti. Enerjisi müthiş. bence biraz enerjisinden Serdar’a da vermeli. Keza Serdar Ortaç’ın enerjisi yok olmuş. Acilen enerji depolanmalı.

-Esra Erol’da yeni sezona bu pazartesi start veriyormuş. Düğüne kırmızı elbisesi ile katıldı. Harika gözüküyordu. O da gece boyunca dans eden enerjisi harika kadınlardandı.

-Gecenin bence en dans edeni ve enerjisi harika kadını Ece Seçkin’di. O da bıcır bıcır bir an olsun yerinde durmadı.

-Düğünün diğer bir gözde ismi ise kesinlikle Çağla Şıkel’di tabii ki. Düğünün başından sonuna yerine bir saniye bile oturmadan dans edip oynayan Şıkel, bütün gözleri üzerinde topladı.

 

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