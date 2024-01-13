Eskişehir´e şehit ateş düştü
PENÇE- Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Muhammet Tunahan Evcin´in (27) acı haberi, Eskişehir´deki ailesine ulaştı.
PENÇE- Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Muhammet Tunahan Evcin´in (27) acı haberi, Eskişehir´deki ailesine ulaştı.
Irak'ın kuzeyinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Muhammet Tunahan Evcin´in acı haberi, Eskişehir´in Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi´nde oturan ailesine verildi. Oğlunun şehit olduğu haberini alan Nazif ve Ferah Evcin çifti, gözyaşlarına boğuldu. Şehit ailesinin bulunduğu apartmana Türk bayrakları asıldı.
Yaklaşık 1 yıldır sözleşmeli er olarak görev yapan Evcin´in, ailenin 3 çocuğundan biri olduğu öğrenildi.
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