Eskişehir´e şehit ateş düştü

PENÇE- Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Muhammet Tunahan Evcin´in (27) acı haberi, Eskişehir´deki ailesine ulaştı.

Irak'ın kuzeyinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Muhammet Tunahan Evcin´in acı haberi, Eskişehir´in Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi´nde oturan ailesine verildi. Oğlunun şehit olduğu haberini alan Nazif ve Ferah Evcin çifti, gözyaşlarına boğuldu. Şehit ailesinin bulunduğu apartmana Türk bayrakları asıldı.

Yaklaşık 1 yıldır sözleşmeli er olarak görev yapan Evcin´in, ailenin 3 çocuğundan biri olduğu öğrenildi.