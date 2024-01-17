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        Eskişehir adalet teşkilatı Şehit Evcin'in ailesini ziyaret etti

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ve beraberindekiler, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 09:30 Güncelleme: 17.01.2024 - 09:39
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        Eskişehir adalet teşkilatı Şehit Evcin'in ailesini ziyaret etti
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        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ve beraberindekiler, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Başsavcı Yeldan ve adliye görevlilerinin, şehit babası Nazif ve annesi Ferah Evcin'e başsağlığı dileğinde bulunduğu belirtildi.

        Şehit Evcin ve tüm şehitler için dua edilen ziyarette, Gara Şehidi Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci'nin annesi Ayşe Güler de yer alarak şehit ailesine destekte bulundu.

        Şehidin babası Nazif Evcin ziyarette, "Şehidimiz hepimizin şehidi, bu ev hepinizin evi. Sağ olun, var olun." ifadelerini kullandı.

        Duaların ardından Başsavcı Yeldan, şehidin babasına Türk bayrağı takdim etti.

        Ziyarette Eskişehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Mehmet Özel ve Savaş Kılıç, Cumhuriyet savcıları, ceza infaz kurumu müdürleri, yazı işleri müdürleri ve infaz koruma memurları yer aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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