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        Sözleşmeli Er Evcin, Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı

        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in (27) cenazesi, Eskişehir'in Alpu ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 15:21 Güncelleme: 14.01.2024 - 15:30
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        Sözleşmeli Er Evcin, Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı
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        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in (27) cenazesi, Eskişehir'in Alpu ilçesinde toprağa verildi.

        Evcin'in Türk bayrağına sarılı tabutu, Yunus Emre Devlet Hastanesi morgundan alınarak ailesinin Gökmeydan Mahallesi'ndeki evinin önüne götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından Evcin'in cenazesi, törenin yapılacağı Reşadiye Camisi'ne getirildi.

        Eskişehir Valiliği tarafından tören alanında taziye çadırı kuruldu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, şehit ailesi ve yakınlarının yanından ayrılmadı.

        Evcin'in babası Nazif, annesi Ferah, kardeşleri Erdinç ve Ümmühan Evcin, cenaze namazı öncesi tabutun başında gözyaşı döktü.

        Baba Nazif Evcin, oğlunun tabutunu öperek, "Şehitlerimize dua edin. Muhammed'im pırlanta gibi. Muhammed'im Allah'a emanet. Kandil günü arkadaşlarıyla birlikte bizim kandilimizi kutladı. Allah için dua edin, birlik beraberliğe ihtiyacımız var." dedi.

        Öğle namazı sonrası helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı, İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından dua edildi.

        Namazın ardından Evcin'in tabutu askeri erkan tarafından omuzlara alınarak top arabasına taşındı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze töreninde, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atıldı.

        Evcin'in naaşının, Alpu ilçesine bağlı Bozan Mahallesi Mezarlığına defnedildiği törene şehidin yakınları ile Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez ve Ayşen Gürcan, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Eskişehir Garnizon Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan, Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce ve diğer ilgililer katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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