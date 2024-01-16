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        Anadolu Ajansı Eskişehir Bürosu personeli Özçelik son yolculuğuna uğurlandı

        Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu 57 yaşında vefat eden Anadolu Ajansı Eskişehir Bürosunun idari işler personeli Hayriye Özçelik'in cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 15:01 Güncelleme: 16.01.2024 - 15:02
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        Anadolu Ajansı Eskişehir Bürosu personeli Özçelik son yolculuğuna uğurlandı
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        Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu 57 yaşında vefat eden Anadolu Ajansı Eskişehir Bürosunun idari işler personeli Hayriye Özçelik'in cenazesi toprağa verildi.

        Özçelik'in cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Alaeddin Camisi'ne getirildi.

        Hayriye Özçelik'in naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi.

        Cenaze törenine, Özçelik'in ailesi, yakınları ve çalışma arkadaşları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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