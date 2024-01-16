Renato Sanches'te Beşiktaş'ın endişesi sakatlık! Roma'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Renato Sanches, Beşiktaş'ın gündeminde... Ancak Portekizli oyuncunun sakatlık geçmişi siyah-beyazlıları düşündürüyor. 26 yaşındaki futbolcu, sadece bu sezon 19 maç kaçırdı. Son 4 sezonda ise 78 maçta görev alamadı

Orta alana takviye için kolları sıvayan Beşiktaş'ta gündemin ilk sıralarında Renato Sanches yer alıyor. Portekizli futbolcunun kiralık olarak forma giydiği Roma'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken bonservisini elinde bulunduran PSG de kadroda düşünmüyor.

Bu transferi kiralama formülüyle gerçekleştirmeyi hedefleyen siyah-beyazlıların yıldız isim için en büyük endişesi ise sakatlık geçmişi... Renato Sanches, sadece bu sezon sakatlıklar nedeniyle 19 maç kaçırdı ve sadece 9 maçta forma giyebildi.

SAKATLIKLARDAN ÇOK ÇEKTİ Geçen sezon PSG'de 19 maç kaçıran 26 yaşındaki futbolcu, 2021-22 sezonunda ise Nice'te 18 maçta görev alamadı. 2020-21 sezonunda Nice 22 maç kaçıran Sanches, 2017-18 sezonunda ise 30 maçta görev alamamıştı. REKLAM

İŞTE SANCHES'İN SAKATLIK GEÇMİŞİ 2016-17 - Bayern Münih - 9 maç 2017-18 - Swansea (k) - 30 maç 2018-19 - Bayern Münih - 3 maç 2019-20 - Lille - 8 maç 2020-21 - Lille - 22 maç 2021-22 - Lille - 18 maç 2022-23 - PSG - 19 maç 2023-24 - Roma - 19 maç

DETAYLI ARAŞTIRILACAK Renato Sanches'in transferini detaylı şekilde masaya yatıracak olan siyah-beyazlılar, sakatlık konusunda emin olmadan bu transfere onay vermek istemiyor.