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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Renato Sanches'te Beşiktaş'ın endişesi sakatlık! - Beşiktaş Haberleri

        Renato Sanches'te Beşiktaş'ın endişesi sakatlık!

        Roma'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Renato Sanches, Beşiktaş'ın gündeminde... Ancak Portekizli oyuncunun sakatlık geçmişi siyah-beyazlıları düşündürüyor. 26 yaşındaki futbolcu, sadece bu sezon 19 maç kaçırdı. Son 4 sezonda ise 78 maçta görev alamadı

        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 16.01.2024 - 11:04 Güncelleme: 16.01.2024 - 11:05
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        Beşiktaş'ın Sanches endişesi!
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        Orta alana takviye için kolları sıvayan Beşiktaş'ta gündemin ilk sıralarında Renato Sanches yer alıyor. Portekizli futbolcunun kiralık olarak forma giydiği Roma'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken bonservisini elinde bulunduran PSG de kadroda düşünmüyor.

        Bu transferi kiralama formülüyle gerçekleştirmeyi hedefleyen siyah-beyazlıların yıldız isim için en büyük endişesi ise sakatlık geçmişi... Renato Sanches, sadece bu sezon sakatlıklar nedeniyle 19 maç kaçırdı ve sadece 9 maçta forma giyebildi.

        SAKATLIKLARDAN ÇOK ÇEKTİ

        Geçen sezon PSG'de 19 maç kaçıran 26 yaşındaki futbolcu, 2021-22 sezonunda ise Nice'te 18 maçta görev alamadı. 2020-21 sezonunda Nice 22 maç kaçıran Sanches, 2017-18 sezonunda ise 30 maçta görev alamamıştı.

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        İŞTE SANCHES'İN SAKATLIK GEÇMİŞİ

        2016-17 - Bayern Münih - 9 maç

        2017-18 - Swansea (k) - 30 maç

        2018-19 - Bayern Münih - 3 maç

        2019-20 - Lille - 8 maç

        2020-21 - Lille - 22 maç

        2021-22 - Lille - 18 maç

        2022-23 - PSG - 19 maç

        2023-24 - Roma - 19 maç

        DETAYLI ARAŞTIRILACAK

        Renato Sanches'in transferini detaylı şekilde masaya yatıracak olan siyah-beyazlılar, sakatlık konusunda emin olmadan bu transfere onay vermek istemiyor.

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