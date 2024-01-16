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        Haberler Gündem 3. Sayfa İş yerinde hareketsiz bulundu! Sağlık ekiplerine sordu! "Ben ölmedim mi?" - En son haberler

        İş yerinde hareketsiz bulundu! Sağlık ekiplerine sordu: "Ben ölmedim mi?"

        Antalya'da, iş yerinde hareketsiz yatan Erol M., kendisini uyandıran sağlık ekibine, "Ben ölmedim mi" dedi. Sağlıkçılar, alkollü olduğu tespit edilen Erol M.'ye alkol almaması tavsiyesinde bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 11:12 Güncelleme: 16.01.2024 - 11:20
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        İş yerinde hareketsiz bulundu! Sağlık ekiplerine sordu: "Ben ölmedim mi?"
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        Antalya'da olay, dün saat 21.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 164'üncü Sokak'ta meydana geldi.

        HAREKETSİZ YATTIĞI FARK EDİLDİ

        DHA'da yer alan habere göre dükkanda hareketsiz halde yatan Erol M.'yi gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        YATTIĞI YERDEN KALDIRILDI

        İhbarla adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, işletmenin kapısını, levyeyle açtı. İçeri giren sağlık ekibi, hareketsiz yatan Erol M.'nin nabzını kontrol edip, sonra yattığı yerden kaldırdı.

        "BEN ÖLMEDİM Mİ" DİYE SORDU

        Sağlık ekibini karşısında gören Erol M., "Ben ölmedim mi ya" diye tepki verdi. Sağlıkçılar ise "Ölmedin, ölmedin" karşılığını verdi.

        EKİPLERE TEŞEKKÜR ETTİ

        Durumunun iyi ancak alkollü olduğu tespit edilen Erol M., ekiplere teşekkür etti. Erol M.'ye alkol almaması tavsiyesinde bulunan sağlık ekibi, iş yerinden ayrıldı.

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