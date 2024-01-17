Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

        Eskişehir'in İnönü ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 12:37 Güncelleme: 17.01.2024 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'in İnönü ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

        İnönü'den Eskişehir yönüne seyreden O.A. idaresindeki 26 PS 144 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yana devrildi.

        Kaza nedeniyle Devlet Demir Yolları YHT hattının çevresinde yer alan 5 beton direk ile 20 metre tel hasar gördü.

        Sürücü O.A'nın yaralandığı kaza yerine ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Koca yoğun bakımlardaki doluluk oranını paylaştı
        Bakan Koca yoğun bakımlardaki doluluk oranını paylaştı
        Anadolu'da ocak gibi ocak! İstanbul yine kara hasret
        Anadolu'da ocak gibi ocak! İstanbul yine kara hasret
        Bağ-Kur'luların prim gün sayısı düşecek mi?
        Bağ-Kur'luların prim gün sayısı düşecek mi?
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        13 yıl aradan sonra zirve değişti
        13 yıl aradan sonra zirve değişti
        Direksiyonda uyudu, trafiği kilitledi!
        Direksiyonda uyudu, trafiği kilitledi!
        Terim'den flaş transfer!
        Terim'den flaş transfer!
        Dövizcinin boğazını kesmişti! Cezası belli oldu!
        Dövizcinin boğazını kesmişti! Cezası belli oldu!
        Uzay yolculuğuna saatler kaldı
        Uzay yolculuğuna saatler kaldı
        Deprem felaketi sonrası bulanık su endişesi!
        Deprem felaketi sonrası bulanık su endişesi!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        O anlar kamerada! Lunaparkta kurşun yağmuru!
        O anlar kamerada! Lunaparkta kurşun yağmuru!
        AB'den tescilli ilk baharatımız oldu!
        AB'den tescilli ilk baharatımız oldu!
        Emekliye ek zam farkı nasıl ödenecek?
        Emekliye ek zam farkı nasıl ödenecek?
        "Arkadaşım sevgilimle sevgili oldu"
        "Arkadaşım sevgilimle sevgili oldu"
        Bir ülke daha 4 gün çalışmaya geçecek
        Bir ülke daha 4 gün çalışmaya geçecek
        Abdülkerim'e dev talip!
        Abdülkerim'e dev talip!
        Arsenal'le anlaşma yakın!
        Arsenal'le anlaşma yakın!
        Yapı ve vergi güvenliğine katkı yapacak
        Yapı ve vergi güvenliğine katkı yapacak
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar

        Benzer Haberler

        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu, ESİMDER'i ziyaret ett...
        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu, ESİMDER'i ziyaret ett...
        Eskişehir'de bir ayda 8 terör şüphelisi yakalandı
        Eskişehir'de bir ayda 8 terör şüphelisi yakalandı
        Eskişehir adalet teşkilatı Şehit Evcin'in ailesini ziyaret etti
        Eskişehir adalet teşkilatı Şehit Evcin'in ailesini ziyaret etti
        Büyükşehir Belediye Meclisinin 300 milyon lira limitli kredi kullanımı kara...
        Büyükşehir Belediye Meclisinin 300 milyon lira limitli kredi kullanımı kara...
        Anadolu Ajansı Eskişehir Bürosu personeli Özçelik son yolculuğuna uğurlandı
        Anadolu Ajansı Eskişehir Bürosu personeli Özçelik son yolculuğuna uğurlandı
        Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir İl Başkanlığı yerel seçim adaylarını tanı...
        Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir İl Başkanlığı yerel seçim adaylarını tanı...