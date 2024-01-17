Eskişehir'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Eskişehir'in İnönü ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

İnönü'den Eskişehir yönüne seyreden O.A. idaresindeki 26 PS 144 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yana devrildi.

Kaza nedeniyle Devlet Demir Yolları YHT hattının çevresinde yer alan 5 beton direk ile 20 metre tel hasar gördü.

Sürücü O.A'nın yaralandığı kaza yerine ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.