Eskişehir Valisi Yılmaz, Amigo Orhan'ın ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Eskişehirspor'un "Amigo Orhan" lakabıyla bilinen eski amigosu Orhan Erpek'in vefatının 1. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Yılmaz, mesajında, Türkiye'nin ilk tribun grubu olan Amigolar grubunun kurcusu, Türkiye'nin ilk tribün lideri ve ülkede yapılan ilk toplu tezahüratın öncüsü olan Amigo Orhan'ı rahmetle andığını belirtti.



Amigo Orhan'ın tribün kültürünün oluşmasına öncülük ettiğini kaydeden Yılmaz, "Amigo Orhan'ı vefatının 1. yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.



