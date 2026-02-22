Canlı
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir Valisi Yılmaz, Amigo Orhan'ın ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Eskişehirspor'un "Amigo Orhan" lakabıyla bilinen eski amigosu Orhan Erpek'in vefatının 1. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Giriş: 22.02.2026 - 13:14
        Yılmaz, mesajında, Türkiye'nin ilk tribun grubu olan Amigolar grubunun kurcusu, Türkiye'nin ilk tribün lideri ve ülkede yapılan ilk toplu tezahüratın öncüsü olan Amigo Orhan'ı rahmetle andığını belirtti.

        Amigo Orhan'ın tribün kültürünün oluşmasına öncülük ettiğini kaydeden Yılmaz, "Amigo Orhan'ı vefatının 1. yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

