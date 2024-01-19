Kırmızı bültenle aranırken Eskişehir´de yakalanan DEAŞ'lı adliyede ESKİŞEHİR'de DEAŞ terör örgütünün silahlı kanadında yer alan ve saklandığı evde yakalanıp gözaltına alınan Irak uyruklu M.İ.A.A. (43), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kırmızı bültenle aranan M.İ.A.A.´nın terör örgütüne geçmiş dönemlerde patlayıcı madde temin ettiği belirlendi.

ESKİŞEHİR'de DEAŞ terör örgütünün silahlı kanadında yer alan ve saklandığı evde yakalanıp gözaltına alınan Irak uyruklu M.İ.A.A. (43), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kırmızı bültenle aranan M.İ.A.A.´nın terör örgütüne geçmiş dönemlerde patlayıcı madde temin ettiği belirlendi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütünün silahlı kanadı içerisinde eylem ve faaliyette bulunduğu, örgütün 'Daşisa' listesinde adı geçtiği belirtilen Irak uyruklu M.İ.A.A.'nın kent merkezinde saklandığını belirledi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen ve özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi M.İ.A.A. yakalandı. Teröristin üzerinde yapılan aramada 38 bin lira, 200 dolar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

ÖRGÜTE PATLAYICI MALZEME TEMİN ETMİŞ

Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından götürüldüğü İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde ifadesi alınan M.İ.A.A., `silahlı terör örgütüne üye olma´ suçlamasıyla işlemlerinin ardından elleri arkadan kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi. Polis ekiplerince yapılan incelemede Irak uyruklu M.İ.A.A.´nın geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü içerisinde intihar saldırılarında patlayıcı malzeme temin ettiği belirlendi. Evde ele geçirilen dizüstü bilgisayar, tablet, cep telefonu ve bellek kartları incelemeye alındı.

Soruşturma sürüyor.