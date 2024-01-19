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        Eskişehir'de kullanılmayan iki katlı bina çöktü

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yıllardır kullanılmayan iki katlı betonarme bina çöktü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 09:55 Güncelleme: 19.01.2024 - 10:04
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        Eskişehir'de kullanılmayan iki katlı bina çöktü
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yıllardır kullanılmayan iki katlı betonarme bina çöktü.

        Sütlüce Mahallesi Uluzafer Caddesi'nde Kadem Gözen'e ait yaklaşık 70 yıllık iki katlı boş binanın çöktüğünü gören komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        Olay yerine polis, itfaiye, doğal gaz ve elektrik ekipleri sevk edildi. Bitişik nizam olan betonarme binanın doğal gaz ve elektrik bağlantıları kesildi. Polis ekipleri de binanın içinde kimsenin bulunmadığını belirledi.

        Ev sahibinin oğlu Mustafa Gözen (64), gazetecilere, tek katlı binanın üzerine 30 yıl önce ikinci katın yapıldığını söyledi.

        Olayı komşuların kendisine telefonla haber verdiğini belirten Gözen, "Bu bina 10 yıldır kullanılmıyordu. Üzerinde çatlak falan yoktu ama eski bir binaydı. Depo olarak kullanıyorduk, sadece girip çıkıyorduk." dedi.

        Enkazının bir bölümü yola doğru çöken binanın çevresinde güvenlik önlemi alan ekiplerin çalışması sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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