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        Eskişehir'de belediye ekipleri "çöp ev"den 45 ton atık çıkardı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde atık malzeme biriktirilen evden yaklaşık 45 ton çöp çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 13:57 Güncelleme: 07.12.2023 - 14:05
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        Eskişehir'de belediye ekipleri "çöp ev"den 45 ton atık çıkardı
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde atık malzeme biriktirilen evden yaklaşık 45 ton çöp çıkarıldı.

        Odunpazarı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vişnelik Mahallesi Şehit Mustafa Ay Sokağı'nda anne oğulun yaşadığı daireden kötü kokular yayılması nedeniyle çevre sakinleri şikayetçi oldu.

        Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ve polis ekipleri, bu adrese geldi.

        Ekipler, evin tüm odalarında ve bahçesinde uzun süredir bekletilen atıkların çıkarılması için çalışma başlattı.

        Çürümüş gıda maddeleri, giysiler, pet şişeler, teneke kutuları, poşet ve kağıtlardan oluşan çöpler toplandı.

        Ekipler, 45 ton çöp çıkardıkları evi temizleyerek yaşanabilir hale getirecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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