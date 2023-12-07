Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de kağıt rulo yüklü tır köprü koruma demirlerine çarptı

        Eskişehir'de, geri dönüşüm kağıt rulo yüklü tırın köprü koruma demirlerine çarpması nedeniyle Eskişehir-Ankara kara yolunda ulaşım bir süre aksadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 10:24 Güncelleme: 07.12.2023 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de kağıt rulo yüklü tır köprü koruma demirlerine çarptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de, geri dönüşüm kağıt rulo yüklü tırın köprü koruma demirlerine çarpması nedeniyle Eskişehir-Ankara kara yolunda ulaşım bir süre aksadı.

        Kara yolunun 5'inci kilometresinde, Ankara yönünde ilerleyen Ali A. (31) idaresindeki 42 DAF 08 plakalı geri dönüşüm kağıt rulo yüklü tır, Hasan Polatkan Köprüsü'nün koruma demirlerine çarptı.

        Tırın makaslaması sonucu yarı römorkundaki geri dönüşüm kağıt rulolar yola saçıldı. Kaza nedeniyle yol kısmen trafiğe kapandı.

        Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, trafik akışını bir süre yan bağlantı yolundan verdi. Kağıt ruloların bir kısmının Eskişehir istikametine de düşmesinden dolayı karşı şeritteki trafik akışı da sağ şeritten kontrollü sağlandı.

        Ekiplerin çalışması sonucu tır ile kağıt rulolar yoldan kaldırıldı, trafik normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sınıf anneliği uygulaması yasaklandı! Eğitim uzmanı Habertürk’e değerlendirdi
        Sınıf anneliği uygulaması yasaklandı! Eğitim uzmanı Habertürk’e değerlendirdi
        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        "Her gün istismara uğradım!" Fırıncıyla ilgili flaş gelişme!
        "Her gün istismara uğradım!" Fırıncıyla ilgili flaş gelişme!
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        ABD'de üniversiteye silahlı saldırı!
        ABD'de üniversiteye silahlı saldırı!
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        30 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiasıyla 81 yıl hapis verildi! Tahliye oldu! Hakimi şikayet etti!
        30 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiasıyla 81 yıl hapis verildi! Tahliye oldu! Hakimi şikayet etti!
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        O an kamerada! Canını hiçe saydı! Direkten döndü!
        O an kamerada! Canını hiçe saydı! Direkten döndü!
        Zeki Müren'in yapay zekâ hali
        Zeki Müren'in yapay zekâ hali
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        "6 ay ve 6 bin kısıtlaması" uzatıldı
        "6 ay ve 6 bin kısıtlaması" uzatıldı
        Guterres ilk kez yetkisini kullandı
        Guterres ilk kez yetkisini kullandı
        Atina'da olaylı gece!
        Atina'da olaylı gece!
        6 yıl sonra ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gitti
        6 yıl sonra ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gitti
        Metrobüs durağa çarptı: 1 yaralı
        Metrobüs durağa çarptı: 1 yaralı
        Motosikletli kurye öldü! Sürücü serbest!
        Motosikletli kurye öldü! Sürücü serbest!
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Devlerin yarışı!
        Devlerin yarışı!
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
        Eskişehir'de kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
        Eskişehir'de bar cinayeti sanığına müebbet
        Eskişehir'de bar cinayeti sanığına müebbet
        Eskişehir'deki cinayete ilişkin davada bir sanığa müebbet hapis cezası veri...
        Eskişehir'deki cinayete ilişkin davada bir sanığa müebbet hapis cezası veri...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Eskişehir'de Odunpazarı İlçe Baş...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Eskişehir'de Odunpazarı İlçe Baş...
        Eskişehir'de firari hükümlüler ve aranan şüphelilere yönelik operasyonda 94...
        Eskişehir'de firari hükümlüler ve aranan şüphelilere yönelik operasyonda 94...
        Beylikova'da çiftçilere destek sürüyor
        Beylikova'da çiftçilere destek sürüyor