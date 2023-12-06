Beylikova'da çiftçilere destek sürüyor

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde, Beylikova Tarımsal Kalkınma Kooperatifince gerçekleştirilen çalışmalarla çiftçilere destek olunuyor.

Beylikova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Özkan Alp, yaptığı açıklamada, çiftçilere sağlanan imkanların sulama alanıyla sınırlı kalmadığını belirtti.

Aldıkları 3 silaj paketleme makinesi ve 2 yeni traktör kepçe ile çiftçinin ihtiyaç fazlası mısır silajı ve pancar küspesi ürünlerinin paketlenip satılmasıyla ek gelir imkanı oluşturduklarını bildiren Alp, şunları kaydetti:

"Kooperatifimiz borcu olmayan, 7 bin metrekare arsada kendi depoları ile iş yeri olan, mali imkanları yetersiz üreticimize faizsiz yem imkanı sağlayıp, üreticimizin ayağına kadar hizmet olarak sunuyor. Kooperatifimizi daha da büyütmek için yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığından ücretsiz tahsis ettiğimiz yaklaşık 2 bin dönümlük atıl araziyi sulu tarıma açacağız."