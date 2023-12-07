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        Eskişehir'de kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'in Sivrihisar ve Seyitgazi ilçelerinde enerji nakil kablosu çaldıkları öne sürülen 2 zanlı cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 09:13 Güncelleme: 07.12.2023 - 09:13
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        Eskişehir'de kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
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        Eskişehir'in Sivrihisar ve Seyitgazi ilçelerinde enerji nakil kablosu çaldıkları öne sürülen 2 zanlı cezaevine gönderildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektif timleri, Sivrihisar ve Seyitgazi ilçelerinde tarım alanlarına sulama amacıyla kurulan trafolardan piyasa değeri yaklaşık 50 bin lira olan 165 metre uzunluğundaki enerji nakil kablolarının çalınmasıyla ilgili 8 hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.

        Ekiplerce yürütülen çalışmalar sonucu olayları, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde benzer suçlardan adli işlem yapılan 2 şüphelinin gerçekleştirdiği tespit edildi.

        Emirdağ'da düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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