Eskişehir Çocuk Görüşme Merkezi'nde bir yılda 269 çocuk için teslim dosyası açıldı Eskişehir Çocuk Görüşme Merkezi'nde bir yıl içinde boşanma aşamasında olan ya da boşanmış olan hak sahibi ve yükümlülere ait 269 çocuk için teslim dosyası açıldığı bildirildi.

Eskişehir Çocuk Görüşme Merkezi'nde bir yıl içinde boşanma aşamasında olan ya da boşanmış olan hak sahibi ve yükümlülere ait 269 çocuk için teslim dosyası açıldığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü Çocuk Görüşme Merkezi'nin, 12 Aralık 2022'de faaliyete başladığı belirtildi.

Mahkeme tarafından boşanma aşamasında verilen karar doğrultusunda çocuğun kimde kalacağı, hangi günlerde ve zamanlarda karşı tarafa teslim edileceğine dair bilgileri içeren teslim dosyası 269 çocuk için oluşturuldu.

Bir yıl içinde oluşturulan 269 çocuk teslim dosyası kapsamında merkezde 1620 kez çocuk teslim edildiği ve 1447 kez de çocuk iade işlemi gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, daha önce icra memurları ve polis eşliğinde tarafların konutlarından yapılan çocuk teslimleri sırasında birçok kez şiddet olayının gerçekleştiği, hem tarafların hem de görevli memurların yaralandığı olayların yaşandığı hatırlatarak, merkezin faaliyete başlamasıyla bu tür olayların önüne geçildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, merkezin faaliyete geçirilmesinde önceliklerinin çocuklar olduğunu vurgulayarak, "Çocuk Görüşme Merkezi'nden önce gerçekleştirilen çocuk teslimlerinde yaşanan şiddet, hakaret ve tehdit olayları tarafların, görevli memurların yanı sıra çocukların psikolojilerini olumsuz yönde etkilemekteydi. Çocuklarımızın teslim sırasında yaşadıkları travmalar gelişimlerini de olumsuz yönde etkiliyordu. Çocuk Görüşme Merkezi'mizin faaliyete başlaması ile bu tür sorunların önüne geçilmiş oldu. Artık çocuklarımızın teslim işlemleri bir ev ortamında, aile sıcaklığı ile uzman psikologlarımız eşliğinde gerçekleşiyor. Bu alandaki hizmetlerin kalitesinin artırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.