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        Eskişehir´de iki otobüs ve karavan çarpıştı; 2´si ağır 14 yaralı

        ESKİŞEHİR´desürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs karşı yönden gelen karavan ve bir başka yolcu otobüsüne çarptı. Kazada 3 araçta hurdaya dönerken sürücülerin de aralarında bulunduğu 2´si ağır 14 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 22:58 Güncelleme: 09.12.2023 - 23:00
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        Eskişehir´de iki otobüs ve karavan çarpıştı; 2´si ağır 14 yaralı
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        ESKİŞEHİR´desürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs karşı yönden gelen karavan ve bir başka yolcu otobüsüne çarptı. Kazada 3 araçta hurdaya dönerken sürücülerin de aralarında bulunduğu 2´si ağır 14 kişi yaralandı.

        Kaza, Eskişehir-Afyonkarahisar karayolunun 10´ncu kilometresinde meydana geldi. Yağışlı hava nedeniyle Özgür Metin Y. kullandığı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi´ne ait 26 EBB 179 plakalı halk otobüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrularak kontrolden çıkan otobüs karşı yönden Aykut B. idaresindeki 06 CRJ 562 plakalı karavan ile Hüseyin Ş.´nin kullandığı yine Eskişehir Büyükşehir Belediyesi´ne ait 26 BL 511 plakalı halk otobüsüne çarptı. Kazada hurdaya dönen üç araçtaki 2´si ağır 14 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan durumu ağır olan sürücü Özgür Metin Y. ile Veli A. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne, 3 yaralı Yunus Emre Devlet Hastanesi´ne, 9 yaralı ise Eskişehir Şehir Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan Eskişehir-Seyitgazi karayolu ise araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Bu sırada yolun iki tarafından çok sayıda araç bekledi ve uzun kuyruklar oluşturdu. Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, belediyeye ait iki otobüsün yer aldığı kazanın ardından geçmiş olsun mesajı yayınladı. Büyükerşen sosyal medyadaki paylaşımında, "Seyitgazi yolunda meydana gelen ve iki otobüsümüz ile bir karavanın karıştığı elim kazayı üzülerek öğrendim. Yaralı vatandaşlarımızın durumunu yakından takip ediyoruz. Hepsine acil şifalar diliyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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