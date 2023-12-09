Eskişehir'de belediye otobüsü ve midibüsü ile karavan çarpıştı, 14 kişi yaralandı
Eskişehir'de belediye otobüsü, midibüs ve karavanın karıştığı kazada 14 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan iki kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi
Eskişehir'de, Büyükşehir Belediyesine ait otobüs ve midibüs ile bir karavanın çarpıştığı kazada yaralanan 14 kişi hastaneye kaldırıldı.
ÜÇ ARAÇ KAZAYA KARIŞTI
Hüseyin Ş. idaresindeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü ile Özgür Metin Y. yönetimindeki yine belediyeye ait yolcu midibüsü ve Aykut B'nin kullandığı karavan, Eskişehir-Seyitgazi kara yolu Akpınar Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
2 KİŞİNİN DURUMU KRİTİK
Sürücüler ile 3 araçtaki 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan midibüs sürücüsü Özgür Metin Y. ile aynı araçtaki Veli A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.