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        Haberler Dünya İki başbakan kapıda kaldı, o anlar gündem oldu

        O anlar gündem oldu: İki başbakan kapıda kaldı

        Hollanda'nın yakında görevi bırakacak başbakanı Mark Rutte, resmi ziyaret için gittiği İngiltere'de Başbakan Rishi Sunak ile bir araya geldi. Görüşme öncesi mevkidaşını ağırlayan Sunak ile Rutte'nin Başbakanlık Ofisi önünde kapıda kaldığı görüntüler ise gündem oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2023 - 17:53 Güncelleme: 09.12.2023 - 17:59
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        O anlar gündem oldu: İki başbakan kapıda kaldı
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        Hollanda başbakanı Mark Rutte Gazze, Ukrayna ve yasadışı göç gibi bir dizi konuyu görüşmek üzere Çarşamba günü İngiltere'ye gitti.

        Rutte, ziyaret kapsamında İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile Başbakanlık Ofisi'nde bir araya geldi.

        İKİ LİDER KAPIDA KALDI

        Sunak, Rutte'yi karşılamak için Başbakanlık Ofisi olarak bilinen 10 Numara'dan dışarı çıktı ve iki lider basına pozlar verdi. Ancak fotoğrafçılara poz vermenin hemen ardından liderler 10 Numara'dan içeri giremedi çünkü kapı içerden kilitlenmişti.

        Sunak kameralara gülümseyerek kapıyı itmeye ve etrafa bakınırken, ilk başta ne olduğunu anlamayan Rutte de bir süre sonra Sunak'a dahil olarak çözüm aramaya başladı.

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        Yaşanan kısa karışıklığın ardından kapının içerden açılmasıyla iki lider gülümseyerek 10 Numara'ya gecikmeli olsa da giriş yaptı.

        İKİLİNİN SON DİPLOMATİK GÖRÜŞMESİ

        Mark Rutte, göç meselesi nedeniyle koalisyon hükümetinin çökmesinin ardından siyaseti bıraktığını duyurmuştu. Yapılan seçimlerde İslam karşıtı görüşleriyle tanınan aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders zaferi garantilemişti.

        Bu nedenle görüşme 4 kez Hollanda başbakanı olan Rutte ile İngiltere Başbakanı arasındaki muhtemelen son diplomatik toplantı olmasıyla da öne çıktı.

        ORTADOĞU'DAKİ GELİŞMELER, İNSANİ YARDIM VE ATEŞKES...

        Görüşmeye ilişkin 10 Numara'dan yapılan açıklamada "Liderler bir dizi jeopolitik konuyu tartıştı. Liderler ayrıca İsrail ve Gazze'de rehinelerin serbest bırakılması için verilen mücadelede insani duraklamanın sona ermesinden duydukları üzüntüyü ifade ettiler ve Gazze'ye daha fazla yardım ulaştırılmasının hayati önem taşıdığı konusunda anlaştılar. Ayrıca bölgesel gerilimin önlenmesinin kritik önemi ve deniz güvenliğini tehdit etmeye yönelik girişimleri önlemek için ortak çaba gösterilmesi konusunda da anlaştılar. Başbakan, Hollanda'nın en uzun süre görev yapan başbakanı olarak son 13 yıldaki liderliği için Başbakan Rutte'ye teşekkür etti" denildi.

        * Haberin görseli Mark Rutte'nin X'teki Başbakanlık hesabından (@MinPres) servis edilmiştir.

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        #İngiltere
        #hollanda
        #dünya
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