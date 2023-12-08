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        Eskişehir'de 4 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

        Eskişehir'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 15:27 Güncelleme: 08.12.2023 - 15:28
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        Eskişehir'de 4 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
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        Eskişehir'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda, 513 gram sentetik uyuşturucu, 5 adet sentetik ecza, 3 ruhsatsız tabanca, 11 fişek ile av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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