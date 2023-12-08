Eskişehir'de 4 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Eskişehir'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda, 513 gram sentetik uyuşturucu, 5 adet sentetik ecza, 3 ruhsatsız tabanca, 11 fişek ile av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.