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        Mihalgazi'de Filistinlilere destek için kermes düzenlendi

        Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle Filistin halkına destek için İlçe Müftülüğünce kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 09:16 Güncelleme: 08.12.2023 - 10:03
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        Mihalgazi'de Filistinlilere destek için kermes düzenlendi
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        Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle Filistin halkına destek için İlçe Müftülüğünce kermes düzenlendi.

        Din görevlileri ve Kur'an kursu öğreticileri tarafından hazırlanan kermes, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

        Elde edilen gelirin Filistin'e gönderileceği kermeste ilçedeki kadınlarının yaptıkları ev yemekleri, tatlı çeşitleri, hamur işleri ve yöresel ürünler satışa sunuldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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