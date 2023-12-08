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        Haberler Ekonomi Para 'Hatada' yüzde 93'lük düşüş - Para Haberleri

        'Hatada' yüzde 93'lük düşüş

        Zaman zaman 'kaynağı belirsiz para' olarak da nitelendirildiği için tartışmalara konu olan ödemeler dengesi kalemlerinden net hata ve noksan bu yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93.2 gerileyerek 1.4 milyar dolar oldu. 2022'de net hata ve noksan 24.2 milyar dolarla rekor seviyeye çıkmıştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2023 - 08:48 Güncelleme: 08.12.2023 - 09:16
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        'Hatada' yüzde 93'lük düşüş
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        TCMB'nin son açıkladığı ödemeler dengesi verilerine göre Türk ekonomisi yılın ilk 9 ayında 40 milyar 839 milyon dolar cari açık verdi. Söz konusu dönemde açık geçen yılın ilk 9 ayına oranla yüzde 6.8 yükseldi. Eylül ayında 1milyar 876 milyon dolarla 2021'den bu yana ikinci kez cari fazla verildi. Eylül ayındaki bu gelişmede seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirlerin 5 milyar 33 milyon dolar olarak gerçekleşmesi etkili oldu.

        Eylülde son yıllarda sık sık tartışmalara konu olan net hata ve noksan kaleminde ise 208 milyon dolarlık giriş gerçekleşti.

        2022'nin ilk 9 ayında net hata ve noksan kaleminde 20 milyar 597 milyon dolarlık giriş yaşanmıştı. Bu yılın ocak-eylül döneminde ise bu kalemdeki giriş geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93.2 düştü ve 1 milyar 406 milyon dolar olarak gerçekleşti.

        2. EN BÜYÜK ÇIKIŞ SONRASI DENGELENME

        Aslında mayıs ayında 9 milyar 331 milyon dolarla net hata ve noksanda tarihin en büyük 2. aylık açığı verildi. Ancak haziran ve temmuz aylarında toplam 11 milyar 83 milyon dolar fazla verilmesi bu kalemde dengelenmeyi sağladı.

        Net hata ve noksanın 2023'teki seyri:

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        Zaman zaman kamuoyunda 'kaynağı belirsiz para hareketi' olarak da nitelendirilen net hata ve noksan kaleminin pek çok sebebi olabiliyor. Bunu anlamak için önce ödemeler dengesini oluşturan kalemlere bakmak gerekiyor. Ödemeler dengesini oluşturan üç ana kalem cari işlemler hesabı, sermaye hesabı ve finans hesabı ve rezerv varlıklar olarak sıralanıyor.

        Ekonomist Mahfi Eğilmez bu kalemleri şu şekilde açıklıyor:

        Cari İşlemler Dengesi: İhracat + hizmet gelirleri + diğer gelirler – ithalat – hizmet giderleri – diğer giderler

        Sermaye hesabı: Göçmen transferleri + üretilmeyen ve finansal olmayan varlıklar

        Finans Hesabı: Doğrudan yatırımlar + portföy yatırımları + diğer yatırımlar

        Rezerv Varlıklar: Resmi döviz rezervlerindeki artış ya da azalışlar ve IMF’ye yapılan ödemeler ya da IMF’den alınan krediler

        Bu kalemlerin toplamının teoride sıfıra denk gelmesi gerekiyor. Ancak çeşitli kayıt hataları veya eksiklikleri nedeniyle bu hesapların toplamı uygulamada sıfırdan büyük ya da küçük çıkıyor. Çıkan fark ters işaretli olarak “net hata ve noksan” adı altında yazılıyor.

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        NEDEN ORTAYA ÇIKABİLİR?

        Eğilmez, net hata ve noksan kaleminin oluşmasının nedenlerine şu örnekleri veriyor:

        Zaman uyumsuzlukları: İhraç edilmiş malın gidiş tarihiyle ihraç edilen mal karşılığında alınacak paranın gelişinin farklı dönemlerde olması gibi.

        Beyan yanlışlıkları veya hataları: Gümrük beyanlarındaki eksikler ya da yanlışlar gibi.

        Kayıt dışılıklar: Gelirlerin kayda girmemesi ya da finansmanın kayıt dışı olarak gerçekleştirilmesi gibi.

        Anketlerdeki ölçüm hataları: Turizm gelirlerinin belirlenmesinde uygulanan anketlerin gerçeği tam olarak yansıtamaması gibi.

        'GRİ LİSTE' TARTIŞMALARINA GİRMİŞTİ

        Yukarıdaki örneklerde özellikle 'kayıt dışılıklar' maddesi zaman zaman tartışmalara konu oldu. Türkiye, 31 ülkenin üyesi olduğu Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından 'gri listeye' alınmış durumda. Türkiye 21 Kasım 2021’de, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele önlemlerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle FATF tarafından “gri listeye” alındı.

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        Bu tarihten itibaren ise listeden çıkmak için pek çok çalışmaya imza attı. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuyla ilgili yaptığı açıklamada Türkiye'nin gri listeden çıkması için sadece kripto varlıklara ilişkin bir yasal düzenlemenin kaldığını, onu da kısa süre içinde Meclis'e sunacaklarını belirtti.

        Bakan Şimşek'in selefi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin döneminde de "gri liste" konusunda çalışmalar yapıldı. Geçen yıl FATF'nin Türkiye'yi artan "net hata ve noksan" kalemi sebebiyle "kara listeye" alacağına dair dedikodular çıkmıştı. Nebati ise Kasım 2022'de yaptığı açıklamayla bu iddiaları yalanlayarak "Bugüne kadar yürürlüğe konulan Varlık Barışı düzenlemeleri, net hata ve noksan konusunda FATF tarafından ülkemize yönelik olarak yapılmış herhangi bir eleştiri bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

        2022'DE REKOR KIRMIŞTI

        Bu tartışmalar 2022'de net hata ve noksan kaleminin tarihi bir seviyeye ulaşması sebebiyle başlamıştı. 2022 genelinde net hata ve noksan 24 milyar 200 milyon dolar oldu. Böylece verilerin açıklanmaya başladığı 1984 yılından bu yana en yüksek seviye görüldü. Net hata VE noksan daha önce 2018 yılında 21.3 milyar dolar ile rekor seviyede açıklanmıştı.

        Yıl Net hata ve noksan(milyon dolar)
        1984 469
        1985 -837
        1986 -118
        1987 -506
        1988 515
        1989 994
        1990 -468
        1991 948
        1992 -1.190
        1993 -2.162
        1994 1.832
        1995 2.432
        1996 1.499
        1997 -987
        1998 -713
        1999 1.302
        2000 -2.661
        2001 -2.127
        2002 -758
        2003 4.489
        2004 838
        2005 1.495
        2006 -2.660
        2007 140
        2008 5.576
        2009 621
        2010 -6.779
        2011 12.090
        2012 -66
        2013 204
        2014 -1.449
        2015 8.520
        2016 9.922
        2017 -9.725
        2018 21.319
        2019 -5.679
        2020 -7.508
        2021 1.644
        2022 24.200
        2023 (9 ay) 1.406
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