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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Emrah Bayraktar, Beşiktaş'a geri döndü! - Beşiktaş Haberleri

        Emrah Bayraktar, Beşiktaş'a geri döndü!

        Beşiktaş'ta 2011-2016 arası gençlik Gelişim Gelişim Koordinatörü olarak görev yapan Emrah Bayraktar, siyah-beyazlı kulübe geri döndü

        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 08.12.2023 - 14:01 Güncelleme: 08.12.2023 - 14:01
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        Emrah Bayraktar, Beşiktaş'a geri döndü!
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        3 Aralık'ta yapılan kongrede Hasan Arat'ın 35. Beşiktaş Başkanı seçilmesinin ardından siyah-beyazlılarda futbol yapılanmasındaki hareketlilik devam ediyor.

        Siyah-beyazlılarda efsane isimlerden Feyyaz Uçar, Arat yönetiminde futbol şubeden sorumlu isim olurken bir diğer efsane Samet Aybaba da Futbol Takımları Koordinatörü olarak göreve başlamıştı.

        Aybaba'nın yardımcılığına ise bir dönem yine siyah-beyazlılarda Gelişim Gelişim Koordinatörü olarak görev yapan Emrah Bayraktar geldi.

        Bayraktar'ın siyah-beyazlılarda görev aldığı süre boyunca Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı ve Emirhan İlkhan başta olmak üzere pek çok genç isim takıma kazandırılmıştı.

        Bayraktar, yeni dönemde de Beşiktaş'a yeni yetenekler keşfetmek için çalışmalarda bulunacak.

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