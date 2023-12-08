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        Eskişehir'de 41 firari hükümlü yakalandı

        Eskişehir'de, jandarma timlerince gerçekleştirilen çalışmalarda 41 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 12:05 Güncelleme: 08.12.2023 - 12:06
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        Eskişehir'de 41 firari hükümlü yakalandı
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        Eskişehir'de, jandarma timlerince gerçekleştirilen çalışmalarda 41 firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı timleri, kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla çalışmalar gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda, çeşitli suçlardan 10 yıla kadar hapis cezası bulunan 41 firari hükümlü yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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