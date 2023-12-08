Eskişehir'de 41 firari hükümlü yakalandı

Eskişehir'de, jandarma timlerince gerçekleştirilen çalışmalarda 41 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı timleri, kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla çalışmalar gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, çeşitli suçlardan 10 yıla kadar hapis cezası bulunan 41 firari hükümlü yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.

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