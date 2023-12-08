Gazze'de tepki çeken görüntüler: Yarı çıplak, gözleri ve elleri bağlı şekilde sıraya dizdiler Gazze'nin kuzeyindeki bir caddede İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmış, yarı çıplak ve elleri ile gözleri bağlı yüzlerce Filistinli erkeğin görüntüsü büyük tepki çekti.

Associated Press'in paylaştığı fotoğraf ve videolarda, Gazze'nin kuzeyindeki bir caddede İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmış sıralar halinde oturan en az 100 Filistinli erkek, iç çamaşırlarına kadar soyunmuş, gözleri ve elleri bağlı halde görülüyor.

İsrail medyası, bazı görüntülerin İsrail güçlerine teslim olan şüpheli Hamas militanlarını gösterdiğini öne sürdü.

Ancak The New Arab, muhabiri Diaa Al-Kahlout'un da gözaltına alınanlar arasında olduğunu ve bilinmeyen bir yere götürüldüğünü söyledi. İnternet sitesinde yer alan açıklamada haber kaynağı, Al-Kahlout'un kardeşleri, akrabalarıyla birlikte kuzeydeki Beit Lahiya kasabasında tutuklanan düzinelerce erkek arasında yer aldığını belirtti.

Açıklamada ayrıca gözaltına alınan kişilerin zorla soyuldukları ve bilinmeyen bir yere götürülmeden önce arandıkları ifade edildi.

Görüntüler, İsrail-Hamas savaşında gözaltıları gösteren ilk görüntüler oldu. İsrail askeri sözcüsü Daniel Hagari, İsrail askerlerinin Gazze'de militan bağlantıları olduğundan şüphelenilen yüzlerce kişiyi gözaltına aldığını ve sorguya çektiğini öne sürdü.

Yayınlanan son videoda tutukluların hareket halindeki ordu kamyonlarının arkasına sıkıştırıldığı görülüyor. Kişilerin akıbeti ise henüz bilinmiyor.