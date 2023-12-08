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        Anadolu Üniversitesi'nde "Filistin'e destek" kermesi düzenlendi

        Eskişehir'de, Anadolu Üniversitesi'nde "Filistin'e destek" kermesi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 14:20 Güncelleme: 08.12.2023 - 14:21
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        Anadolu Üniversitesi'nde "Filistin'e destek" kermesi düzenlendi
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        Eskişehir'de, Anadolu Üniversitesi'nde "Filistin'e destek" kermesi yapıldı.

        Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı’nda, yaptıkları yemek ve el işlerini sergileyen Filistinli öğrenciler, dayanışma amacıyla ziyaretçilerden bağış topladı.

        Turizm Fakültesi Gastronomi Bölümü ve Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri de açtıkları stantlarla kermeste yerini aldı.

        Kermesi, Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal da ziyaret etti.

        Kermeste toplanan bağışların öğrenim gören Filistinli öğrencilere burs olarak verilmesi planlanıyor.

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