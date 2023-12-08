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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çocuk, taksiciyi boynundan bıçakladı

        15 yaşındaki çocuk, taksiciyi boynundan bıçakladı

        Bursa'da taksiye binen 3 müşteri, tartıştıkları şoför Halil İbrahim Acar'a dehşeti yaşattı. Araçtan inen bir kişi Acar'ı tekmelerken, 15 yaşındaki çocuk da boynundan bıçakladı. Tedaviye alınan Acar'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 14:12 Güncelleme: 08.12.2023 - 14:12
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        Çocuk, taksiciyi boynundan bıçakladı
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        Bursa'da 15 yaşındaki çocuk, bindikleri taksinin şoförü taksi şoförü Halil İbrahim Acar'ı boynundan bıçakladı.

        Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. Halil İbrahim Acar ile aracına binen 3 müşterisi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Araçtan inen müşterilerden biri sürücü kapısını açarak tekmelerken, biri de Acar'ı boynundan bıçakladı. Durumu gören çevredekiler yaralı taksicinin yardımına koşarken, şüpheliler ise kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Halil İbrahim Acar'ı, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Acar'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Araştırmalarda sürücüyü bıçaklayan kişinin Ç.K. (15) olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Polis, diğer 2 şüpheliyi arıyor.

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