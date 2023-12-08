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        ESOGÜ'de "Muhtarlar Kadına Yönelik Şiddeti Konuşuyor" söyleşisi yapıldı

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ), "Muhtarlar Kadına Yönelik Şiddeti Konuşuyor" söyleşisi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 15:01 Güncelleme: 08.12.2023 - 15:01
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        ESOGÜ'de "Muhtarlar Kadına Yönelik Şiddeti Konuşuyor" söyleşisi yapıldı
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        Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ), "Muhtarlar Kadına Yönelik Şiddeti Konuşuyor" söyleşisi gerçekleştirildi.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerindeki muhtarların katılımıyla ESOGÜ Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Projesi Kadın Sağlığı Danışma Merkezinde düzenlenen program, kadına yönelik şiddetle mücadele için 16 günlük aktivizm kampanyası “Turuncu Günler” kapsamında hayata geçirildi.

        Söyleşide moderatörlük yapan ESOGÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hakan Çalışkan, programda kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddeti önlemede muhtarların oynadığı role değindi.

        Kadın Sağlığı Danışma Merkezinde sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapan Ebru Kargın Biçer de şiddete karşı başvurulması gereken mekanizmaları anlattı.

        Söyleşi, muhtarların tecrübe paylaşımları ve çözüm önerileri ile son buldu.

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        Galeri

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