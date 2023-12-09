Gazze Avrupa Hastanesi: Sağlık ekipleri, İsrail tarafından hedef alındığı için yaralılara ulaşamıyor

Gazze Avrupa Hastanesi: Sağlık ekipleri, İsrail tarafından hedef alındığı için yaralılara ulaşamıyor

Gazze Avrupa Hastanesi: Sağlık ekipleri, İsrail tarafından hedef alındığı için yaralılara ulaşamıyor İsrail ordusu iki ayı aşkın süredir bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne zırhlı araçlarla asker sevkiyatına devam ediyor. Ağır bombardımana maruz kalan şehirde sağlık ekiplerinin de hedef alındığı için yaralılara ulaşamadığını belirtiliyor

Gazze Şeridi'ndeki Gazze Avrupa Hastanesi Müdürü Yusuf el-Akkad, bazı yaralıların İsrail'in saldırıları nedeniyle hastaneye ulaşamadığı için sokaklarda kaldığını, sağlık ekiplerinin de hedef alındığı için yaralılara ulaşamadığını belirtti.

Gazze'nin güney kesimindeki Han Yunus kentinde bulunan hastanenin Müdürü Akkad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanenin ve bölgedeki yaralıların durumuyla ilgili konuştu.

"Hastanedeki durumlar felaket ötesi. Yüzlerce yaralı ve hasta yeterli sayıda yatak olmadığı için yerlerde yatıyor." diyen Akkad, hastaneye her dakika onlarca hasta geldiğini ve hastanenin kapasitesinin yeterli olmadığını ifade etti.

Gazze Avrupa Hastanesi'nin, Gazze'nin her yerindeki sağlık kurumlarından buraya sevklerin yapıldığı bir ihtisas hastanesi olduğunu kaydeden Akkad, normal şartlarda yaralı ve hastaları tedavi edecek yeterliliğe sahip olduklarını aktardı.

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Akkad, binanın 240 yatak kapasiteli olduğuna dikkati çekerek şu an yaralı ve hastaların sayısının ise bu kapasiteyi aştığını dile getirdi.

Halihazırda aynı odada 5 yerine 9 ailenin kaldığını, hastanenin birçok bölümünde hasta ve yaralıların yerlerde yatmak zorunda kaldığını söyleyen Akkad, "Çok sayıda yaralı ise İsrail'in saldırıları nedeniyle hastaneye ulaşamadığı için sokaklarda. Sağlık ekipleri de hedef alındığı için bu yaralılara ulaşamıyor." dedi.

Akkad, "Biraz önce İsrail ordusu, kentin çeşitli bölgelerindeki bazı yaralıları almak için ambulansla hareket eden sağlık ekiplerini hedef aldı. 2 sağlıkçı yaralandı, ambulans zarar gördü ve bulunduğu yerde kaldı." diye konuştu.

Müdür Akkad, İsrail ordusunun yolları tanklarla kesmesi nedeniyle personelin hastaneye ulaşamadığını ve bu nedenle hastanede ciddi sıkıntı yaşandığını sözlerine ekledi.