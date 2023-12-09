Eskişehir'de belediye otobüsü ve midibüsü ile karavan çarpıştı, 14 kişi yaralandı Eskişehir'de, Büyükşehir Belediyesine ait otobüs ve midibüs ile bir karavanın çarpıştığı kazada yaralanan 14 kişi hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de, Büyükşehir Belediyesine ait otobüs ve midibüs ile bir karavanın çarpıştığı kazada yaralanan 14 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hüseyin Ş. idaresindeki 26 BL 511 plakalı Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü ile Özgür Metin Y. yönetimindeki 26 EBB 179 plakalı yine belediyeye ait yolcu midibüsü ve Aykut B'nin kullandığı 06 CRJ 562 plakalı karavan, Eskişehir-Seyitgazi kara yolu Akpınar Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Sürücüler ile 3 araçtaki 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan midibüs sürücüsü Özgür Metin Y. ile aynı araçtaki Veli A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.