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        Eskişehir'de sahte ve kaçak alkol operasyonu

        ESKİŞEHİR'depolisekiplerince bir ev ile iş yerine yapılan baskında 380 litre etil alkol ile 74 litre sahte ve kaçak alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 10:08 Güncelleme: 10.12.2023 - 10:10
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        Eskişehir'de sahte ve kaçak alkol operasyonu
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        ESKİŞEHİR'depolisekiplerince bir ev ile iş yerine yapılan baskında 380 litre etil alkol ile 74 litre sahte ve kaçak alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesinde sahte ve kaçak alkol denetimlerini artırdı. Polis ekiplerince kaçak alkol üretildiği belirlenen bir ev ve iş yerine baskın yapıldı. 1 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda 380 litre etil alkol, 74 litre sahte ve kaçak alkol, 6 adet sahte ve kaçak alkol yapımında kullanılan kit ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yaklaşan yılbaşı nedeniyle kaçak/sahte alkol ticaretinin önlenmesi ve halk sağlığının korunması maksadıyla sahte/kaçak alkol satan kişilere yönelik çalışmalarımız titizlikle devam etmektedir. Vatandaşlarımızın bandrolsüz, menşei belli olmayan, merdiven altı üretilmiş ürünlerden uzak durmaları, şüphelendikleri ürünlerle alakalı ihbarda bulunmaları büyük önem arz etmektedir" denildi. Soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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